«Как на ватрушке, только манёвреннее»: калининградцы, катавшиеся с горок на сапах, оседлали байдарки (видео)

Калининградцы устроили покатушки на байдарках с горок в Романово. Об этом «Клопс» рассказал один из участников недавней поездки Пётр Обухов.

До этого друзья уже испытали на снегу сапы. «Для веселья в этот день, 24 января, выступали диджеи, и мы устроили катания с музыкой», — рассказывает Пётр.