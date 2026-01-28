«Как на ватрушке, только манёвреннее»: калининградцы, катавшиеся с горок на сапах, оседлали байдарки (видео)

Калининградцы устроили покатушки на байдарках с горок в Романово. Об этом «Клопс» рассказал один из участников недавней поездки Пётр Обухов.
До этого друзья уже испытали на снегу сапы. «Для веселья в этот день, 24 января, выступали диджеи, и мы устроили катания с музыкой», — рассказывает Пётр.
Спуск на надувных байдарках чем-то напоминает «ватрушечные» покатушки, но, по наблюдениям калининградца, гораздо проще. Лодка удобнее тем, что на ней легче маневрировать по обледеневшим склонам.
Друзья проповедуют здоровый образ жизни, обожают походы и речные сплавы. В ожидании сезона они нашли применение сапу.