Под Балтийском ищут ручного сокола с колечком на лапе и датчиком на спине (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области ищут ручного сокола, который улетел во время тренировки. Об этом «Клопс» рассказала хозяйка Гектора Валерия Лебедевас.

Днём в понедельник, 26 января, она занималась со своим питомцем на пляже в Мечниково под Балтийском. Девушка готовит хищных птиц к соревнованиям и соколиной охоты. В какой-то момент Гектор сорвался и был таков.

На пернатом остались кожаные путцы — верёвочки на лапах, а также кольцо бирюзового цвета на правой лапе и специальный датчик на спине. По нему можно было бы отследить птицу, но увы, сейчас устройство не передаёт данные. Валерия предполагает, что, скорее всего, сигнал не ловится из-за погодных условий или в том районе его глушат.

«Сокол ручной, отзывается на свист. Если встретите — свистните и выставите руку в перчатке, возьмите за путцы и звоните мне. И, пожалуйста, не кормите», — предупреждает хозяйка Гектора.