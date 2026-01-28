В Калининграде — новый пик травматизма из-за гололёда, число пострадавших за сутки приближается к 100

ВКонтакте

В калининградской БСМП зарегистрирован новый пик уровня травматизма из-за гололёда. Как сообщили «Клопс» в областном минздраве, за сутки сломали руки и ноги по этой причине уже 90 человек.

Со вторника, 27 января, по среду, 28 января, с различными травмами к медикам обратились 166 горожан. Больше половины из них, около 54% — те, кто не удержался на ногах на покрытых ледяной шубой тротуарах. За всю прошлую неделю таких случаев было 211, 28% от общешл числа.

Последний раз подобный пик наблюдался 10 января, после второго сильного снегопада за сезон. Тогда переломы после падения на льду (преимущественно рук и голеней) получили 63 человека из 115 обратившихся.

Травмпункт БСМП рекомендует горожанам позаботиться о своей безопасности: носить удобную обувь с нескользящей подошвой, не спешить, избегать резких движений. По возможности пользоваться тростью.