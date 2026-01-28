Подъезд жилого дома в центре Калининграда опутала жуткая паутина из опасно свисающих проводов (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде жильцы дома №22 на Ленинском проспекте отчаялись добиться решения проблемы, которая в буквальном смысле нависла над ними. Об этом «Клопс» сообщили читатели.

Электрические кабели сплетаются у входных дверей в страшные гнёзда. «Распределительные коробки зияют, из них торчат провода, — рассказала одна из местных жительниц. — Это не просто некрасиво — это прямая угроза короткого замыкания, пожара и поражения током».

Эта ситуация продолжается уже не один год. Жильцы постоянно просят управляющую компанию привести электрику в порядок, но никакой реакции нет.

«Год назад в подъезде проводили работы, сверлили дырки в потолке. Так всё и оставили. И теперь на головы людей сыпятся куски штукатурки и мусор», — добавила собеседница «Клопс».