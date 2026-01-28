Снегопад начался ночью: в Калининградской области очистили тысячи километров дорог

ВКонтакте

Снегопад в Калининградской области начался ориентировочно около часа ночи. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона в среду, 28 января.

«За ночь в очистке от снега были задействованы 78 единиц спецтехники, использовано почти 550 тонн соли и более 100 тонн песко-соляной смеси. Всего за ночь очищено более 6 тысяч километров областных трасс», — рассказали в ведомстве.

Работы по уборке снега и обработке проезжей части продолжаются, добавили в министерстве.