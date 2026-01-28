В Калининградской области вырос спрос на специалистов с навыками работы с ИИ — аналитики

ВКонтакте

Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада, где работодатели всё активнее ищут специалистов с навыками работы с искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют данные исследования hh.ru по итогам 2025 года.

По информации аналитиков, за год в России было открыто более 8 тысяч вакансий, в которых навыки работы с ИИ указывались как обязательные или желательные. На Северо-Западный федеральный округ пришлось свыше 13% таких предложений. В целом по СЗФО количество вакансий с ИИ-навыками превысило тысячу — это более чем в два раза больше, чем в 2024 году.

Калининградская область заняла третье место в Северо-Западном федеральном округе по спросу на специалистов, владеющих искусственным интеллектом. На регион пришлось около 6% всех вакансий с ИИ-навыками в СЗФО. Лидерами остаются Санкт-Петербург (48%) и Ленинградская область (22%).

Чаще всего в Калининградской области и других регионах Северо-Запада навыки работы с ИИ требовались в сферах маркетинга, рекламы и PR — на них пришлось 23% вакансий. На втором месте — информационные технологии (20%), на третьем — искусство, развлечения и массмедиа (12%). Также работодатели искали специалистов с ИИ-компетенциями в продажах и обслуживании клиентов, финансах и бухгалтерии, а также в сфере стратегии и консалтинга.

Навык работы с ИИ продолжает быстро набирать популярность и становится всё более востребованным на региональном рынке труда. Эксперты отмечают, что регионы Северо-Запада, включая Калининградскую область, активно включаются в цифровую трансформацию и предлагают конкурентные условия для специалистов с современными цифровыми компетенциями.

По словам директора hh.ru по СЗФО Юлии Сахаровой, уже в ближайшие годы работа с искусственным интеллектом станет базовым профессиональным требованием для большинства профессий. По оценкам аналитиков, 55% российских компаний ожидают, что ИИ-компетенции станут критически важными к 2028 году, а работодатели уже сейчас видят, как такие специалисты ускоряют рутинные процессы и повышают качество работы.