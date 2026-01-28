Вместе с «ТВ-Программой» узнаем о новом образе популярной актрисы и стремительном развитии её дочери

ВКонтакте

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

За разведённой Алсу ухаживает молодой банкир. Кристина Асмус встречается с отцом двоих детей. Агата Муцениеце раскрыла свой вес после третьих родов. Как отгуляли юбилеи скандальные звезды. Праздничная программа к 250-летию Э.Т.А. Гофмана. (12+) Впечатляющие блюда для кулинаров с небольшим опытом: чесночно-медовые бедрышки; мак-энд-чиз; хассельбек из куриного филе; запеченная паста альфредо. Гороскоп для всех знаков зодиака. Программа телепередач на неделю со 2 по 8 февраля.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».