Калининградцы нашли и приютили у себя в мастерской замерзавшую косулю (видео)

Калининградец нашёл за городом замерзавшую косулю и временно приютил её у себя на работе, в мастерской на Нарвской, а затем передал зоологам. Об этом «Клопс» рассказал коллега неравнодушного горожанина, снявший оленя на видео.

Сейчас копытное находится в центре реабилитации диких животных «Биосфера Балтики», туда его отвезли в воскресенье, 25 января. Их питомец чувствует себя удовлетворительно. Есть какие-то проблемы с ухом, но травма это или отит, пока уточняют, рассказала директор «Биосферы» Юлия Садовская.

Косулю калининградец на выходных нашёл в поле за городом. Сначала он принял её за детёныша и не стал трогать, решив, что где-то рядом ходит мать. Но через несколько часов на обратном пути застал оленя на прежнем месте — тот не двигался и, похоже, уже замерзал. Мужчина решил забрать бедолагу с собой и устроил до утра в подсобном помещении.