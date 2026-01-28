Калининградцы нашли и приютили у себя в мастерской замерзавшую косулю (видео)

Калининградец нашёл за городом замерзавшую косулю и временно приютил её у себя на работе, в мастерской на Нарвской, а затем передал зоологам. Об этом «Клопс» рассказал коллега неравнодушного горожанина, снявший оленя на видео.
Сейчас копытное находится в центре реабилитации диких животных «Биосфера Балтики», туда его отвезли в воскресенье, 25 января. Их питомец чувствует себя удовлетворительно. Есть какие-то проблемы с ухом, но травма это или отит, пока уточняют, рассказала директор «Биосферы» Юлия Садовская.
Косулю калининградец на выходных нашёл в поле за городом. Сначала он принял её за детёныша и не стал трогать, решив, что где-то рядом ходит мать. Но через несколько часов на обратном пути застал оленя на прежнем месте — тот не двигался и, похоже, уже замерзал. Мужчина решил забрать бедолагу с собой и устроил до утра в подсобном помещении.
Они с коллегами постарались определить вид животного с помощью интернета, узнали, чем его кормить, купили сено и даже пытались поить из бутылочки. В кадр попало, как косуля выпрашивает морковку и потом аппетитно ею хрустит. Она вполне освоилась и совсем не боялась людей. Но по здравому размышлению товарищи решили всё-таки отправить найдёныша к специалистам.
«Это уже не первый раз, — рассказал собеседник «Клопс». — В прошлом году было, что этот мой друг поехал охотиться на зайцев, у него лицензия есть. Но зайца ни одного не нашёл, зато нашёл замерзающего лебедя — и тоже отвёз его в "Биосферу"».
В августе на Куршской косе у посёлка Рыбачий отдыхающие сняли на видео косулю, которая вышла из леса на водопой.