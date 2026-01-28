Пасмурно и дымка: погода в Калининградской области на среду

ВКонтакте

В регионе в среду, 28 января, будет пасмурно, ведь день будет наблюдаться лёгкая дымка. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Днём: -4...-7°C, с утра до вечера — пасмурно, дымка и временами ожидается слабый/умеренный снег. Вечером похолодает до -6...-8°C. Ветер северо-восточный: в Калининграде и области — слабый/умеренный (2-6 м/с), у побережья — умеренный (3-8 м/с), в порывах до 10-13 м/с. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в сообщении.