09:00
erid: 2SDnjebZUqW

Сезон выгод в ГК «Аскар»: выбирайте кроссоверы HAVAL по специальным ценам

  1. Калининград

Дилерский центр HAVAL в Калининграде делает специальные предложения на ряд кроссоверов линейки HAVAL CITY. В акции участвуют автомобили в наличии: HAVAL M6, HAVAL JOLION, HAVAL F7 и HAVAL DARGO*.

Сезон выгод в ГК «Аскар»: выбирайте кроссоверы HAVAL по специальным ценам - Новости Калининграда

HAVAL M6 — от 1 999 000 ₽**

  1. Прямая выгода от дилера 50 000 руб. (действует на HAVAL M6 АКПП).
  2. Прямая выгода 30 000 руб. за лояльность (для клиентов ГК «Аскар»).
Сезон выгод в ГК «Аскар»: выбирайте кроссоверы HAVAL по специальным ценам - Новости Калининграда

HAVAL M6 — надёжный, практичный автомобиль, сочетающий в себе самые удачные конструктивные решения.

Внешний облик HAVAL M6 — это гармония выверенных пропорций и ярких элементов дизайна. Автомобиль предлагает весь комплекс современных технологий, которые обеспечивают комфортное и безопасное вождение. Круиз- и климат-контроль, камера заднего вида с парковочными сенсорами, большой мультимедийный экран, передняя светодиодная оптика — всё, что вы хотели бы видеть в своём новом автомобиле.

HAVAL JOLION — от 1 999 000 ₽***

  1. Прямая выгода от дилера 50 000 руб. (действует на HAVAL JOLION 4WD Премиум).
  2. Прямая выгода 30 000 руб. за лояльность (для клиентов ГК «Аскар»).
Сезон выгод в ГК «Аскар»: выбирайте кроссоверы HAVAL по специальным ценам - Новости Калининграда

Независимо от того, какое время года вы предпочитаете, полный привод в HAVAL JOLION начинаешь ценить особенно именно зимой. В такой сезон кроссовер раскрывается на полную: максимальное чувство контроля на заснеженной трассе, отличная управляемость и проходимость на поворотах. Даже если за окном метель, скользкая дорога или слякоть. 

Для лучшего сцепления на сложной поверхности и при пробуксовке система интеллектуального полного привода распределяет тягу на обе оси. Поэтому выехать из сугроба на парковке, подняться в горку, проехать колею или добраться до загородного дома будет проще

Когда погода диктует свои правила, HAVAL JOLION принимает этот вызов.

HAVAL F7 — от 2 849 000 ₽****

  1. Прямая выгода от дилера 50 000 руб.
  2. Прямая выгода 30 000 руб. за лояльность (для клиентов ГК «Аскар»).
Сезон выгод в ГК «Аскар»: выбирайте кроссоверы HAVAL по специальным ценам - Новости Калининграда

Внешний вид HAVAL F7 отличается стильным дизайном. Плавные линии и световая полоса между фарами делают кузов футуристичным, а выдвижные ручки открытия дверей добавляют ему лаконичности.

У HAVAL F7 всё под контролем: система кругового обзора 360° и мониторинг слепых зон помогают полностью контролировать обстановку. Датчики парковки — упрощают манёвры и снижают риск столкновений. Система оповещения — заранее сигнализирует о возможных рисках на дороге.

Автомобиль, который меняет восприятие современного мегаполиса, стоит только сесть за руль. Комфорт, безопасность, уверенность — получите всё, взглянув на мир сквозь призму технологий кроссовера.

HAVAL DARGO — от 3 149 000 ₽*****

  1. Прямая выгода от дилера 50 000 руб.
  2. Прямая выгода 30 000 руб. за лояльность (для клиентов ГК «Аскар»).
  3. Комплект зимней резины в подарок!
Сезон выгод в ГК «Аскар»: выбирайте кроссоверы HAVAL по специальным ценам - Новости Калининграда

Зима — не повод делать паузу в путешествиях. Это время выбирать новый путь. Сугробы, лёд, длинная колея? С режимом вождения «Снег» в HAVAL DARGO проще справляться с зимними вызовами. Интеллектуальный полный привод распределит крутящий момент для лучшего сцепления, устойчивости и предотвращения пробуксовки. А отклик на педаль газа и переключение передач будет плавнее.

Не ждём, пока расчистят дороги, и едем туда, где красиво. Звучит как план, согласны? 

Запишитесь на тест-драйв уже сейчас и убедитесь сами.

Воспользуйтесь услугой трейд-ин и оцените стоимость вашего автомобиля.

Ещё больше выгодных предложений в нашем дилерском центре.

«Аскар» — официальный дилер HAVAL («Хавейл») в Калининграде

Калининград, Московский пр., 258

Тел.: 55-55-50

ascar-haval.ru

Telegram: t.me/ascar_haval

VK: vk.com/ascar_haval

Telegram «АСКАР — автомобили с пробегом»: t.me/ascar_auto

* Акция распространяется на указанные автомобили в наличии. Подробности о наличии указанных автомобилей уточняйте в официальном дилерском центре HAVAL CITY. Предложение ограниченно, не является офертой.

** Цена автомобиля HAVAL M6 с двигателем FWD MT 143, 2025 года производства. Предложение ограниченно, не является офертой и действует с 01.01.2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «HAVAL CITY Калининград».

*** Цена автомобиля HAVAL JOLION в комплектации Comfort («Комфорт») с двигателем 1.5Т, MT, 2WD, 2025 года производства. Предложение ограниченно, не является офертой и действует с 01.01.2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «HAVAL CITY Калининград».

**** Цена автомобиля HAVAL F7 в комплектации Elite («Элит») с двигателем 1.5T, 2WD, 2025 года производства. Предложение ограниченно, не является офертой и действует с 01.01.2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «HAVAL CITY Калининград».

***** Цена автомобиля HAVAL DARGO в комплектации Comfort («Комфорт») с двигателем 2.0T 2WD, 2025 года производства. Предложение ограниченно, не является офертой и действует с 01.01.2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «HAVAL CITY Калининград».

Реклама. ООО «Балтийский автоцентр», ИНН 3908604161
11 637
Рынок автотранспорта На правах рекламы
День любви
Читать