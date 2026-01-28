Сезон выгод в ГК «Аскар»: выбирайте кроссоверы HAVAL по специальным ценам

Дилерский центр HAVAL в Калининграде делает специальные предложения на ряд кроссоверов линейки HAVAL CITY. В акции участвуют автомобили в наличии: HAVAL M6, HAVAL JOLION, HAVAL F7 и HAVAL DARGO*.
HAVAL M6 — от 1 999 000 ₽**
- Прямая выгода от дилера 50 000 руб. (действует на HAVAL M6 АКПП).
- Прямая выгода 30 000 руб. за лояльность (для клиентов ГК «Аскар»).
HAVAL M6 — надёжный, практичный автомобиль, сочетающий в себе самые удачные конструктивные решения.
Внешний облик HAVAL M6 — это гармония выверенных пропорций и ярких элементов дизайна. Автомобиль предлагает весь комплекс современных технологий, которые обеспечивают комфортное и безопасное вождение. Круиз- и климат-контроль, камера заднего вида с парковочными сенсорами, большой мультимедийный экран, передняя светодиодная оптика — всё, что вы хотели бы видеть в своём новом автомобиле.
HAVAL JOLION — от 1 999 000 ₽***
- Прямая выгода от дилера 50 000 руб. (действует на HAVAL JOLION 4WD Премиум).
- Прямая выгода 30 000 руб. за лояльность (для клиентов ГК «Аскар»).
Независимо от того, какое время года вы предпочитаете, полный привод в HAVAL JOLION начинаешь ценить особенно именно зимой. В такой сезон кроссовер раскрывается на полную: максимальное чувство контроля на заснеженной трассе, отличная управляемость и проходимость на поворотах. Даже если за окном метель, скользкая дорога или слякоть.
Для лучшего сцепления на сложной поверхности и при пробуксовке система интеллектуального полного привода распределяет тягу на обе оси. Поэтому выехать из сугроба на парковке, подняться в горку, проехать колею или добраться до загородного дома будет проще
Когда погода диктует свои правила, HAVAL JOLION принимает этот вызов.
HAVAL F7 — от 2 849 000 ₽****
- Прямая выгода от дилера 50 000 руб.
- Прямая выгода 30 000 руб. за лояльность (для клиентов ГК «Аскар»).
Внешний вид HAVAL F7 отличается стильным дизайном. Плавные линии и световая полоса между фарами делают кузов футуристичным, а выдвижные ручки открытия дверей добавляют ему лаконичности.
У HAVAL F7 всё под контролем: система кругового обзора 360° и мониторинг слепых зон помогают полностью контролировать обстановку. Датчики парковки — упрощают манёвры и снижают риск столкновений. Система оповещения — заранее сигнализирует о возможных рисках на дороге.
Автомобиль, который меняет восприятие современного мегаполиса, стоит только сесть за руль. Комфорт, безопасность, уверенность — получите всё, взглянув на мир сквозь призму технологий кроссовера.
HAVAL DARGO — от 3 149 000 ₽*****
- Прямая выгода от дилера 50 000 руб.
- Прямая выгода 30 000 руб. за лояльность (для клиентов ГК «Аскар»).
- Комплект зимней резины в подарок!
Зима — не повод делать паузу в путешествиях. Это время выбирать новый путь. Сугробы, лёд, длинная колея? С режимом вождения «Снег» в HAVAL DARGO проще справляться с зимними вызовами. Интеллектуальный полный привод распределит крутящий момент для лучшего сцепления, устойчивости и предотвращения пробуксовки. А отклик на педаль газа и переключение передач будет плавнее.
Не ждём, пока расчистят дороги, и едем туда, где красиво. Звучит как план, согласны?
Запишитесь на тест-драйв уже сейчас и убедитесь сами.
Воспользуйтесь услугой трейд-ин и оцените стоимость вашего автомобиля.
Ещё больше выгодных предложений в нашем дилерском центре.
«Аскар» — официальный дилер HAVAL («Хавейл») в Калининграде
Калининград, Московский пр., 258
Тел.: 55-55-50
Telegram: t.me/ascar_haval
Telegram «АСКАР — автомобили с пробегом»: t.me/ascar_auto
* Акция распространяется на указанные автомобили в наличии. Подробности о наличии указанных автомобилей уточняйте в официальном дилерском центре HAVAL CITY. Предложение ограниченно, не является офертой.
** Цена автомобиля HAVAL M6 с двигателем FWD MT 143, 2025 года производства. Предложение ограниченно, не является офертой и действует с 01.01.2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «HAVAL CITY Калининград».
*** Цена автомобиля HAVAL JOLION в комплектации Comfort («Комфорт») с двигателем 1.5Т, MT, 2WD, 2025 года производства. Предложение ограниченно, не является офертой и действует с 01.01.2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «HAVAL CITY Калининград».
**** Цена автомобиля HAVAL F7 в комплектации Elite («Элит») с двигателем 1.5T, 2WD, 2025 года производства. Предложение ограниченно, не является офертой и действует с 01.01.2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «HAVAL CITY Калининград».
***** Цена автомобиля HAVAL DARGO в комплектации Comfort («Комфорт») с двигателем 2.0T 2WD, 2025 года производства. Предложение ограниченно, не является офертой и действует с 01.01.2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «HAVAL CITY Калининград».