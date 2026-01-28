Сезон выгод в ГК «Аскар»: выбирайте кроссоверы HAVAL по специальным ценам

ВКонтакте

Ссылка Дилерский центр HAVAL в Калининграде делает специальные предложения на ряд кроссоверов линейки HAVAL CITY. В акции участвуют автомобили в наличии: HAVAL M6, HAVAL JOLION, HAVAL F7 и HAVAL DARGO*.

HAVAL M6 — от 1 999 000 ₽** Прямая выгода от дилера 50 000 руб. (действует на HAVAL M6 АКПП). Прямая выгода 30 000 руб. за лояльность (для клиентов ГК «Аскар»).

HAVAL M6 — надёжный, практичный автомобиль, сочетающий в себе самые удачные конструктивные решения. Внешний облик HAVAL M6 — это гармония выверенных пропорций и ярких элементов дизайна. Автомобиль предлагает весь комплекс современных технологий, которые обеспечивают комфортное и безопасное вождение. Круиз- и климат-контроль, камера заднего вида с парковочными сенсорами, большой мультимедийный экран, передняя светодиодная оптика — всё, что вы хотели бы видеть в своём новом автомобиле. HAVAL JOLION — от 1 999 000 ₽*** Прямая выгода от дилера 50 000 руб. (действует на HAVAL JOLION 4WD Премиум). Прямая выгода 30 000 руб. за лояльность (для клиентов ГК «Аскар»).

Независимо от того, какое время года вы предпочитаете, полный привод в HAVAL JOLION начинаешь ценить особенно именно зимой. В такой сезон кроссовер раскрывается на полную: максимальное чувство контроля на заснеженной трассе, отличная управляемость и проходимость на поворотах. Даже если за окном метель, скользкая дорога или слякоть. Для лучшего сцепления на сложной поверхности и при пробуксовке система интеллектуального полного привода распределяет тягу на обе оси. Поэтому выехать из сугроба на парковке, подняться в горку, проехать колею или добраться до загородного дома будет проще Когда погода диктует свои правила, HAVAL JOLION принимает этот вызов. HAVAL F7 — от 2 849 000 ₽**** Прямая выгода от дилера 50 000 руб. Прямая выгода 30 000 руб. за лояльность (для клиентов ГК «Аскар»).

Внешний вид HAVAL F7 отличается стильным дизайном. Плавные линии и световая полоса между фарами делают кузов футуристичным, а выдвижные ручки открытия дверей добавляют ему лаконичности. У HAVAL F7 всё под контролем: система кругового обзора 360° и мониторинг слепых зон помогают полностью контролировать обстановку. Датчики парковки — упрощают манёвры и снижают риск столкновений. Система оповещения — заранее сигнализирует о возможных рисках на дороге. Автомобиль, который меняет восприятие современного мегаполиса, стоит только сесть за руль. Комфорт, безопасность, уверенность — получите всё, взглянув на мир сквозь призму технологий кроссовера. HAVAL DARGO — от 3 149 000 ₽***** Прямая выгода от дилера 50 000 руб. Прямая выгода 30 000 руб. за лояльность (для клиентов ГК «Аскар»). Комплект зимней резины в подарок!