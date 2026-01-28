За ДТП в Казани заплатят калининградские водители: машины с номерами 39-го региона ездят по всей России

ВКонтакте

В Калининградской области снизился средний размер страховой премии по ОСАГО. Данные приводит Российский союз автостраховщиков (РСА).

Несмотря на рост цен на автозапчасти и расширение тарифного коридора, водители стали платить меньше на 1,1% по сравнению с прошлым годом. Страховщики объясняют это тем, что тариф стал более справедливым: те, кто чаще попадают в ДТП, платят больше, а аккуратные водители (коих примерно 85%) — меньше.

При этом Калининградская область — один из лидеров по числу полисов ОСАГО, оформленных для каршеринговых автомобилей. На машины со знаками 39-го региона приходится аж 15% страховок, при этом особого спроса на каршеринг местные жители не наблюдают.

В РСА пояснили: транспорт с нашими номерами ездит и в других регионах России. Корреспондент «Клопс» на днях как раз заметил одну из таких машин в Казани. Если водитель такого авто попадёт в ДТП, это негативно повлияет на так называемый региональный коэффициент, который зависит от места регистрации собственника машины. Фактически из-за ДТП в Казани вырастет тариф для калининградцев.