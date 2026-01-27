В Калининградской области ищут 55-летнего светло-рыжего мужчину в зелёном камуфляже

ВКонтакте

В Славском районе ищут 55-летнего Игоря Алтухова, который пропал в начале зимы. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Мужчина не выходит на связь с 8 декабря. Его местонахождение не установлено.

Рост пропавшего — 167 см, он среднего телосложения, со светло-рыжими волосами и зелёными глазами. Был одет в зелёную камуфляжную куртку и штаны, зелёные камуфляжные сапоги и шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 50-80-38; 8(4012) 520-444; 02; 102 или 112.