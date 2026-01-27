Обещают кормить и поить чаем: в Калининграде ищут актёров на роль зрителей в цирке

ВКонтакте

В Калининграде для участия в съёмках художественного фильма «Встань и иди» требуются актёры массовки на роль зрителей. Об этом сообщили организаторы на странице «Съемки в кино Калининград» «ВКонтакте».

«Ещё есть возможность попасть в масштабный проект, который снимается в нашем городе и проходит в настоящем цирке. Это редкая возможность увидеть, как проходят съёмки с животными, как устроена работа цирка и кино изнутри, и стать частью большого проекта», — приглашают организаторы.

Съёмки пройдут 4 февраля. Актёров обещают накормить горячим обедом, а также поить чаем и кофе на протяжении всей смены. Претендентам необходимо написать организаторам, указав свой возраст, рост, размер одежды, номер телефона и прислать фото (портрет и снимок в полный рост).