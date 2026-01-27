Усы, лапы, хвост и другие документы: куда путешествовали калининградские кошки и собаки в январе

ВКонтакте

С начала года калининградцы вывезли на отдых 89 домашних питомцев. Такую статистику приводит региональный Россельхознадзор, который оформляет четырёхлапым туристам документы на выезд.

Собаки получили 64 ветеринарных сертификата, ещё 25 оформили на кошек.

«Наибольшее количество животных вместе со своими владельцами выезжали в Германию. Помимо Германии, домашние питомцы также путешествовали со своими хозяевами в Польшу, Израиль, Чехию и другие страны», — уточнили в ведомстве, добавив, что границу хвостатые путешественники пересекали в аэропорту Храброво или через пункты пропуска в Багратионовске и Мамоново.