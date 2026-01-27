В среду калининградцы почувствуют первые дуновения новой порции арктического воздуха

ВКонтакте

К концу января температура в регионе может упасть ниже отметки -20 градусов. Но уже в среду, 28 января, калининградцы почувствуют арктическое дуновение. Об этом предупредили в МЧС региона.

Ночью ожидается -2…-6°С. Днём будет чуть теплее -1…-4 градуса. Ночью и днём местами будет идти снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица.

Толщина льда на Калининградском заливе в районе Мамоново достигла 30 см. На Куршском заливе в районе косы лёд — 22 см, в Полесске на Дейме — 18 см.