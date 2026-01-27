Жильё, выплаты и учёба: как калининградцы использовали маткапитал в 2025 году

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В 2025 году в Калининградской области оформили 5 015 сертификатов на материнский капитал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России, также рассказав, на что чаще всего жители региона тратили эти деньги.

Большинство документов — 4 453 сертификата — были оформлены в проактивном режиме. Сертификат автоматически появляется в личном кабинете матери на портале «Госуслуги» в течение пяти дней после поступления из ЗАГСа сведений о регистрации рождения ребёнка. Там же можно подать заявление на распоряжение средствами и отслеживать остаток денег. Если учётной записи на портале нет, уведомление о выдаче сертификата направляют по почте.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, строительство или покупку жилья, обучение детей, ежемесячную выплату на ребёнка, формирование накопительной пенсии, а также на товары и услуги для социальной адаптации детей с инвалидностью. Если остаток средств на сертификате составляет менее 10 тысяч рублей, семья может получить его в виде единовременной выплаты и использовать по своему усмотрению.

По данным отделения СФР, чаще всего материнский капитал в регионе использовали для решения жилищных вопросов. В 2025 году 3 912 семей улучшили жилищные условия, общий объём перечисленных средств превысил 2,5 млрд рублей. Ещё 3 220 семей направили маткапитал на ежемесячные выплаты на детей в возрасте до трёх лет. На оплату обучения детей и другие образовательные услуги фонд перечислил более 403 млн рублей. Кроме того, 130 владельцев сертификатов направили средства на формирование накопительной пенсии — на общую сумму свыше 20 млн рублей.