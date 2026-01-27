Калининградцы вошли в число самых активных пользователей ИИ на Северо-Западе

ВКонтакте

Россияне всё активнее используют агрегаторы нейросетей — аналитики Yota зафиксировали рост интереса к таким платформам за прошлый год в 5,5 раза. Пик использования пришёлся на август (доля трафика в этом месяце составила 20%), сентябрь (14%) и октябрь (21%). Больше всего юзеров оказалось из Москвы, Новосибирска и Питера, а также из Омска, Уфы и Астрахани.

Агрегаторы нейросетей — это платформа, где собрано много разных моделей ИИ. Такие сервисы позволяют работать с нейросетями, не регистрируясь в каждой из них, и упрощают генерацию контента для работы, учёбы и творчества.

По данным Yota, активнее всего такими агрегаторами пользуются жители больших городов — Москвы (14%), Петербурга (6%) и Новосибирска (5%). Наиболее востребованные площадки — syntx.ai и higgsfield.ai (у каждой по 31%), следом идут ask.chadgpt.ru (14%), rugpt.io (9%) и gptunnel.ru (6%). Самый сильный рывок по динамике обращений сделал higgsfield.ai — за год трафик тут взлетел почти в 50 раз, у ask.chadgpt.ru — вдвое, а у syntx.ai — практически вполовину.

За год объёмы трафика калининградцев на профильных сайтах выросли почти в 1,5 раза. Чуть чаще такими сервисами пользуется мужская аудитория: их доля составляет 52% трафика и 53% от всех пользователей. Девушки из Калининграда немного отстают, обеспечивая 48% трафика и составляя 47% аудитории.

Количество пользователей агрегаторов нейросетей по стране тоже резко увеличилось — в октябре их стало на 83% больше, чем в январе. Больше всего юзеров оказалось из Москвы, Новосибирска и Питера, а также из Омска, Уфы и Астрахани.

Аналитика ещё одного оператора связи, МегаФона, показывает более заметную динамику среди всех жителей Калининграда. По его данным, прирост трафика за год на тех же сайтах составил 600%. Наиболее востребованные площадки в регионе — syntx.ai, higgsfield.ai и rugpt.io.