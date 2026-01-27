Бренд-шеф из Калининграда поборется за 500 тысяч рублей в экстремальном кулинарном реалити

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Бренд-шеф из Калининграда Илья Елефтериади стал участником экстремального кулинарного реалити «Последний шеф» на телеканале «Пятница!». Новый выпуск шоу выйдет в эфир в среду, 28 января, в 20:00. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В проекте талантливые и амбициозные повара со всего мира отправляются в страны Азии, где им предстоит самостоятельно добывать экзотические ингредиенты и готовить в экстремальных условиях, доказывая своё кулинарное мастерство. На кону — главный приз в размере 500 тысяч рублей.

Илье Елефтериади 35 лет. Он родом из Калининграда, сейчас живёт в Москве и специализируется на средиземноморской и кавказской кухнях.

«Мне интересно проверить себя, узнать, на что я способен, открыть новые продукты, получить впечатления и, конечно, выиграть. Все участники хотят победить, поэтому вне шоу мы друзья, но на съёмках это настоящее поле боя», — рассказал шеф.

Создатели проекта отказались от привычных студийных кухонь. Участникам приходится готовить под палящим солнцем и проливным дождём, в джунглях, по колено в воде или на металлической барже в шторм. В качестве ингредиентов — экзотика: акулы, лягушки, змеи, угри, морские скаты, мечехвосты, гнёзда ласточек и гигантские моллюски гуидак, из которых съедобной оказывается лишь небольшая часть.

Ведущим «Последнего шефа» стал певец Натан. Для него это дебют в роли телеведущего. «Последний шеф» снимался в трёх странах Азии: Вьетнаме, Малайзии и Таиланде. Съёмочная группа посетила 9 городов и провинций Юго-Восточной Азии: Хошимин, Дельту Меконга, Дананг, Хюэ, Чиангмай, Куалу-Лумпур, Ипох, Пенанг и остров Лангкави.