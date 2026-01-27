Атмосфера большого праздника и неожиданная сенсация: как прошёл второй этап Международного турнира «Зимний мяч АВТОТОР»

Международный турнир по мини‑футболу «Зимний мяч АВТОТОР» проходит в седьмой раз в своей истории и в этом году стал рекордным по числу участников. В борьбу включились 96 команд — 48 школьных и 48 корпоративных. Чтобы создать всем максимально комфортные условия, организаторы разбили расписание на три этапа, и в минувшее воскресенье под сводами дворца спорта «АВТОТОР-Арена» прошли встречи уже второго отборочного тура.
Формат розыгрыша получился максимально динамичным. Сначала — два тайма по 15 минут на поле, затем (новшество нынешнего турнира!) — ещё один 10-минутный матч на игровой приставке с джойстиками в руках. Причём это касается и детей, и взрослых, поскольку результаты виртуальных игр тоже идут в общий зачёт. Весь этот водоворот событий для зрителей прямо на площадке комментировали известный калининградский комментатор Виталий Макаров и его коллега с федерального телеканала «Матч ТВ» Пётр Денисов.
Улыбки, слёзы и громкая сенсация
Несмотря на аномальные для Калининграда морозы, на «АВТОТОР-Арене» в этот воскресный день снова было по-настоящему жарко. Первыми на крытое поле, обладающее сертификатом FIFA, вышли школьники. Матчи юных футболистов всегда получаются зрелищными, и нынешние не стали исключением. Здесь было всё: и стремительный дриблинг, и замысловатые комбинации, и десятки голов на любой вкус. И, конечно же, совершенно искренние и такие разные эмоции: улыбки, ликование, слёзы…
«Настрой у мальчишек был очень боевой, поэтому после одного из поражений кто-то из них даже заплакал — вот как хотели победить! — рассказывает тренер команды из посёлка Корнево Багратионовского района Татьяна Зяблова. — Мы участвовали впервые и пока не слишком удачно, но организация соревнований, арена, атмосфера нам очень понравились. Если ещё пригласят, обязательно приедем».
Главной сенсацией школьного турнира стала команда «Гермес», представляющая калининградскую школу № 48. Коллектив практически целиком состоит из девочек, которые не просто дали бой парням, — хрупкие на вид футболистки выиграли все матчи и заняли первое место в своей группе!
Вратарь Алёна Митрякова и нападающая Юля Тихонова в один голос заверили: играть против мальчишек они уже давно научились.
«Они сначала с нами осторожничают, но когда проигрывают, то начинают злиться», — не скрывая довольных улыбок, поделились впечатлениями школьницы.
«Если раньше девочки сами немного побаивались, то сегодня, как видите, действовали очень уверенно, наравне с пацанами, не признавая никаких авторитетов, — похвалил подопечных наставник «Гермеса» Владимир Дворянов. — Мы однажды уже участвовали в "Зимнем мяче АВТОТОР", организовано всё было замечательно, поэтому сейчас я с удовольствием снова привёз сюда команду. Нам всем очень нравится».
Объединяя континенты и профессии
Взрослая сетка турнира тоже собрала немало ярких самобытных коллективов, включая иностранных гостей. В прошлом туре в январе на поле вышли сразу несколько команд с игроками из африканских стран. В этот раз в борьбу вступила дружина, которая объединила проживающих в Калининграде студентов из Вьетнама.
А ещё в воскресном игровом дне почти инкогнито приняла участие команда… футбольного клуба «Балтика»! Нет-нет, основной состав вместе с главным тренером Андреем Талалаевым сейчас по-прежнему находится на сборах в Турции. В стенах «АВТОТОР-Арены» выступила сборная, составленная из административных работников «Балтики», которые, разумеется, тоже любят играть в футбол. Чтобы никого не смущать, коллектив выбрал себе ироничное название «Офисный офсайд».
«Если честно, мы практически не успели подготовиться и впервые вышли на поле в таком составе», — скромничали «балтийцы», но первый же матч уверенно выиграли.
Конечно же, самую мощную, громкую и энергичную поддержку болельщиков получила команда хозяев «Зимнего мяча». Цвета «АВТОТОР» защищал футбольный коллектив «Полипром», объединивший работников нескольких площадок калининградского автопроизводителя.
«Мы упорно тренировались по два раза в неделю, чтобы достойно выступить на домашнем турнире, — раскрыл небольшой секрет игрок «Полипрома» Игорь Рыжов. — Такие соревнования помогают сблизить, сплотить коллектив, а для кого-то — хоть немного воплотить в жизнь детскую мечту о большом футболе».
В выходной день многие автороторовцы пришли поболеть за коллег целыми семьями. Зрители не переставая дудели в болельщицкие дудки, встречали аплодисментами каждое удачное действие игроков и размахивали ободряющими плакатами. «С такими пацанами победа за нами!», «Мы играем лучше всех — "Автотор" наш ждёт успех!» — под такими лозунгами не выложиться на 100% было просто невозможно.
«У нас большое предприятие, и многие захотели поддержать команду, — рассказывает председатель совета Калининградского регионального профессионального союза работников автомобилестроения «АВТОТОР-проф» Татьяна Мороз. — На трибунах собрались сотрудники всех служб и подразделений. Мы объявили конкурс на лучшую кричалку, лучшую растяжку и лучшего болельщика. Проходит конкурс детского рисунка, посвящённый турниру. Во время финальных игр мы подведём итоги и обязательно вручим призы!»
Битвы за выход в плей-офф продолжатся 8 февраля. Своей кульминации «Зимний мяч АВТОТОР-2026» достигнет 14–15 февраля, когда пройдут самые важные решающие матчи. Команды разыграют призовой фонд в 2 000 000 рублей, а зрителей, кроме захватывающих игр, ждут ещё и встречи с легендами российского футбола. Имена звёзд и полная программа грандиозного спортивного праздника станут известны в ближайшее время. Не пропустите!