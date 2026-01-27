Атмосфера большого праздника и неожиданная сенсация: как прошёл второй этап Международного турнира «Зимний мяч АВТОТОР»

Формат розыгрыша получился максимально динамичным. Сначала — два тайма по 15 минут на поле, затем (новшество нынешнего турнира!) — ещё один 10-минутный матч на игровой приставке с джойстиками в руках. Причём это касается и детей, и взрослых, поскольку результаты виртуальных игр тоже идут в общий зачёт. Весь этот водоворот событий для зрителей прямо на площадке комментировали известный калининградский комментатор Виталий Макаров и его коллега с федерального телеканала «Матч ТВ» Пётр Денисов.

Улыбки, слёзы и громкая сенсация

Несмотря на аномальные для Калининграда морозы, на «АВТОТОР-Арене» в этот воскресный день снова было по-настоящему жарко. Первыми на крытое поле, обладающее сертификатом FIFA, вышли школьники. Матчи юных футболистов всегда получаются зрелищными, и нынешние не стали исключением. Здесь было всё: и стремительный дриблинг, и замысловатые комбинации, и десятки голов на любой вкус. И, конечно же, совершенно искренние и такие разные эмоции: улыбки, ликование, слёзы…

«Настрой у мальчишек был очень боевой, поэтому после одного из поражений кто-то из них даже заплакал — вот как хотели победить! — рассказывает тренер команды из посёлка Корнево Багратионовского района Татьяна Зяблова. — Мы участвовали впервые и пока не слишком удачно, но организация соревнований, арена, атмосфера нам очень понравились. Если ещё пригласят, обязательно приедем».

Главной сенсацией школьного турнира стала команда «Гермес», представляющая калининградскую школу № 48. Коллектив практически целиком состоит из девочек, которые не просто дали бой парням, — хрупкие на вид футболистки выиграли все матчи и заняли первое место в своей группе!

Вратарь Алёна Митрякова и нападающая Юля Тихонова в один голос заверили: играть против мальчишек они уже давно научились.

«Они сначала с нами осторожничают, но когда проигрывают, то начинают злиться», — не скрывая довольных улыбок, поделились впечатлениями школьницы.

«Если раньше девочки сами немного побаивались, то сегодня, как видите, действовали очень уверенно, наравне с пацанами, не признавая никаких авторитетов, — похвалил подопечных наставник «Гермеса» Владимир Дворянов. — Мы однажды уже участвовали в "Зимнем мяче АВТОТОР", организовано всё было замечательно, поэтому сейчас я с удовольствием снова привёз сюда команду. Нам всем очень нравится».