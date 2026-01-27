В калининградском онкоцентре открыли дневной стационар для малых операций

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В онкологическом центре Калининградской области начал работу дневной стационар хирургических методов лечения. С понедельника, 26 января, туда принимают пациентов, которым показаны малые хирургические вмешательства. Об этом сообщает региональный минздрав.

Как отметил министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев, ключевая задача нового отделения — ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний. По его словам, выявление злокачественных новообразований на начальных стадиях напрямую влияет на эффективность терапии и шансы на выздоровление.

«С этой целью мы организовали новое отделение в онкоцентре — это дневной стационар, где будут выполняться несложные хирургические вмешательства, в том числе удаление новообразований на самых ранних стадиях. Это позволит нашим пациентам получать квалифицированную медицинскую помощь без длительной госпитализации», — подчеркнул министр.

В новом отделении проводят удаление небольших новообразований кожи, полипов, установку и удаление порт-систем, а также различные виды биопсий. Формат дневного стационара позволяет пройти необходимое лечение без пребывания в больнице круглосуточно и быстрее вернуться к привычному образу жизни.

По словам руководителя онкоцентра Степана Миракяна, открытие дневного стационара также позволит разгрузить круглосуточное отделение и сосредоточить его ресурсы на проведении сложных и высокотехнологичных операций.

«Мы продолжаем развивать инфраструктуру центра, чтобы лечение было не только эффективным, но и максимально удобным для наших пациентов. Открытие дневного стационара и изменение маршрутизации пациентов — ещё один важный шаг для центра. Это в итоге делает онкологическую помощь более доступной для жителей региона», — отметил Миракян.