Калининградские сосульки из дайджеста «Клопс» проверяет прокуратура

Сосульками, которыми ощетинились карнизы домов в Калининграде и области, после публикации «Клопс» заинтересовались в региональной прокуратуре. Об этом редакции сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 27 января.
«По данному факту проводится проверка исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере, — отметили в прокуратуре. — По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».
В дайджест, опубликованный на прошлой неделе, попало около полутора десятков адресов: где-то речь шла про конкретный дом, где-то — про значительный отрезок улицы. Отметились все районы Калининграда и некоторые другие населённые пункты, например, Багратионовск и Колосовка.
За неделю ситуация изменилась незначительно. Кое-где крупные сосульки успели обрушиться без посторонней помощи. Например, на углу дома 21 на Фрунзе, где она нависала прямо над пешеходной тропинкой. Где-то на коммунальщиков отрезвляюще подействовала публикация.
«Спасибо огромное, как написала вам, через пару дней всё сбили! — рассказала Анастасия П. с улицы Шиллера. — С сосульками был целый квест! ЖЭК говорит — ждите, вы на очереди. Обтянули нам дом.
И вот идёшь и думаешь: на катке поскользнёшься, в этих верёвках запутаешься, и сосулька ещё прилетит сверху».
Правда, по словам Анастасии, самый длинный экземпляр на одном из двух домов её двора пока остался на месте — по неизвестной причине. Но он постепенно тает, так что проблема, похоже, решится сама собой.
А вот Татьяне из Колосовки повезло меньше: после публикации в «Клопс» территорию, над которой висят сосульки тоже огородили. Но на этом всё и закончилось.
«Ленточки повесили, а глыбы как висели, так и висят, — рассказывает женщина. — На всех трёх домах. Дети бегают, прямо дух захватывает от страха! Я прикинула, я ростом метр семьдесят, а она больше меня! Видимо, ждут, когда упадёт...»
Какое время займёт прокурорская проверка, пока не уточняется.
На прошлой тнеделе сплошь покрыты ледяной бахромой были крыши жилых домов вдоль Карла Маркса. Не отставала и Каштановая аллея.