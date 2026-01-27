Калининградские сосульки из дайджеста «Клопс» проверяет прокуратура

ВКонтакте

Сосульками, которыми ощетинились карнизы домов в Калининграде и области, после публикации «Клопс» заинтересовались в региональной прокуратуре. Об этом редакции сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 27 января.

«По данному факту проводится проверка исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере, — отметили в прокуратуре. — По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

В дайджест, опубликованный на прошлой неделе, попало около полутора десятков адресов: где-то речь шла про конкретный дом, где-то — про значительный отрезок улицы. Отметились все районы Калининграда и некоторые другие населённые пункты, например, Багратионовск и Колосовка.

За неделю ситуация изменилась незначительно. Кое-где крупные сосульки успели обрушиться без посторонней помощи. Например, на углу дома 21 на Фрунзе, где она нависала прямо над пешеходной тропинкой. Где-то на коммунальщиков отрезвляюще подействовала публикация.

«Спасибо огромное, как написала вам, через пару дней всё сбили! — рассказала Анастасия П. с улицы Шиллера. — С сосульками был целый квест! ЖЭК говорит — ждите, вы на очереди. Обтянули нам дом.

И вот идёшь и думаешь: на катке поскользнёшься, в этих верёвках запутаешься, и сосулька ещё прилетит сверху».

Правда, по словам Анастасии, самый длинный экземпляр на одном из двух домов её двора пока остался на месте — по неизвестной причине. Но он постепенно тает, так что проблема, похоже, решится сама собой.