«Прогноз знали заранее»: Беспрозванных раскритиковал реакцию муниципалитетов на покрытые льдом дороги

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил о сложной ситуации на дорогах региона из-за погодных условий и призвал муниципальные власти действовать более оперативно. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале во вторник, 27 января.

По словам губернатора, природа вновь преподнесла испытания, а ледяной дождь серьёзно осложнил обстановку. При этом Беспрозванных отметил, что в ряде муниципалитетов работа по устранению последствий непогоды велась всю ночь.

«Обращаюсь к главам [муниципалитетов]. Не от всех увидел оперативной реакции. Прогноз знали заранее. Вчера на совещании обозначил — должны работать на опережение. Читаю комментарии жителей, вывод один: когда прошёл ледяной дождь, не у всех последовала быстрая реакция. Поручил выводить дополнительно людей. Тротуары и дороги сделать максимально безопасными, применяя необходимые средства», — подчеркнул глава области.

Губернатор также сообщил, что сегодня ждёт доклады о работе, проведённой за ночь и в течение дня.