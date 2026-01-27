Ассенизаторы не спасли: жителям подтопленного дома на Калязинской предлагают самим проложить дренаж (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Из затопленного подвала дома на Калязинской в Калининграде уже в наступившем году дважды откачивали воду, но и это ничего не дало. В квартирах по-прежнему сыро и даже в крещенские морозы летают комары, рассказал «Клопс» местный житель Алексей во вторник, 27 января.

Ассенизационные машины приезжали на Калязинскую 14 и 19 января. Но эффект был только кратковременный: лужи в техническом подполье практически сразу появились снова. Эта проблема — впервые за полвека существования дома — тянется с начала осени.

На текущий момент причиной подтопления считается то, у дома нет собственной системы отведения дренажных вод. Она просто не была предусмотрена проектом застройки, отмечено в ответе на жалобу жителей, который пришёл из министерства регионального контроля на прошлой неделе.