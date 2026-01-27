Ассенизаторы не спасли: жителям подтопленного дома на Калязинской предлагают самим проложить дренаж (фото)

Из затопленного подвала дома на Калязинской в Калининграде уже в наступившем году дважды откачивали воду, но и это ничего не дало. В квартирах по-прежнему сыро и даже в крещенские морозы летают комары, рассказал «Клопс» местный житель Алексей во вторник, 27 января.
Ассенизационные машины приезжали на Калязинскую 14 и 19 января. Но эффект был только кратковременный: лужи в техническом подполье практически сразу появились снова. Эта проблема — впервые за полвека существования дома — тянется с начала осени.
На текущий момент причиной подтопления считается то, у дома нет собственной системы отведения дренажных вод. Она просто не была предусмотрена проектом застройки, отмечено в ответе на жалобу жителей, который пришёл из министерства регионального контроля на прошлой неделе.
Поскольку его обустройство — это капитальные работы, которые не входят в договор управления, собственникам предлагают решать вопрос самостоятельно. И за свой счёт.
«Необходимо провести общее собрание, — сказано в документе, — определить порядок работ, их стоимость и источник финансирования... то есть деньги, которые собственникам добавят в квитанции».
С такой идеей люди не согласны — без установления причин того, почему вдруг понадобилась система отвода и кто в этом виноват, подобное мероприятие кажется им преждевременным. Некоторые считают даже, что это может создать опасный прецедент.
Дом стоял пятьдесят лет, и его не топило, а тут вдруг раз — и дренаж якобы понадобился! — иронизирует Алексей. — Вопросов больше, чем ответов».
Отчаявшись решить проблему на местном уровне, активисты дома написали жалобу в администрацию президента. Сведения о возможном нарушении законодательства направлены в правительство и прокуратуру Калининградской области, а также в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщается в ответе специалиста Приёмной президента.
Злосчастный дом на 90 квартир построен в 70-х. Причиной, по которой в нём топит подвал, за полгода объявляли и нарушенную при замене теплотрассы гидроизоляцию, и засор городской канализациии, и разросшиеся корни деревьев. Роспотребнадзор предписывал УК осушить подполье до 14 января.