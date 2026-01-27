Почти тонна тухляка: в лесу под Калининградом выбросили гору мясных отходов (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в лесном массиве на окраине города обнаружена свалка отходов животного происхождения. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

По их словам, во вторник, 27 января, они обнаружили гору мясопродуктов с просроченным сроком годности в окрестностях СНТ «Сад №1» около микрорайона им. А. Космодемьянского. Судя по приложенному документу, общая масса выброшенных отходов составляет 991 кг.

От кучи исходит невыносимое зловоние. Очевидцы указали координаты самовольной свалки — 54.733981, 20.377428.

«Клопс» обратился в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области с просьбой прокомментировать ситуацию.