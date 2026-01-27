09:41

В Калининградстате назвали услуги, которые больше всего подорожали в декабре

  1. Калининград
Автор:
В Калининградстате назвали услуги, которые больше всего подорожали в декабре - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области в декабре 2025 года по сравнению с ноябрём подорожали 29 видов услуг. Рост цен составил от 0,19% до 15,47%. Об этом сообщает Калининградстат.

Цены на 90 услуг остались без изменений. На 11 видов отмечено снижение платы в размере от 2,72% до 20,66%.

В лидерах по подорожанию в регионе следующие услуги:

  • день в санатории 3 812,27 руб. (+15,47%);
  • день пребывания в доме отдыха, пансионате — 3 166,09 руб. (+11,49%);
  • месяц аренды индивидуального банковского сейфа — 1 516,95 руб. (+10,76%);
  • поездка на отдых на Черноморское побережье России — 48 141,04 руб. (+9,04%);
  • месяц аренды двухкомнатной квартиры у частных лиц — 34 867,40 руб. (+8,08%).

В числе самых подешевевших услуг:

  • поездка в страны Закавказья — 31 833,67 руб. (-20,66%);
  • поездка на отдых в Египет —  46 827,26 руб. (-17,10%);
  • сутки проживания в гостинице 1* или в мотеле с человека — 1 817,17 руб. (-11,63%);
  • проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования в расчёте на 100 км пути — 208,82 руб. (-10,88%);
  • поездка в отдельные страны Юго-Восточной Азии — 75 967,31 руб. (-10,31%).

В Калининградской области в декабре 2025 года по сравнению с ноябрём подорожали 172 непродовольственных товара.

3 617
Потребительский рынок
День любви
Читать