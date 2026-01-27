В Калининградстате назвали услуги, которые больше всего подорожали в декабре

ВКонтакте

В Калининградской области в декабре 2025 года по сравнению с ноябрём подорожали 29 видов услуг. Рост цен составил от 0,19% до 15,47%. Об этом сообщает Калининградстат.

Цены на 90 услуг остались без изменений. На 11 видов отмечено снижение платы в размере от 2,72% до 20,66%.

В лидерах по подорожанию в регионе следующие услуги:

день в санатории 3 812,27 руб. (+15,47%);

день пребывания в доме отдыха, пансионате — 3 166,09 руб. (+11,49%);

месяц аренды индивидуального банковского сейфа — 1 516,95 руб. (+10,76%);

поездка на отдых на Черноморское побережье России — 48 141,04 руб. (+9,04%);

месяц аренды двухкомнатной квартиры у частных лиц — 34 867,40 руб. (+8,08%).

В числе самых подешевевших услуг: