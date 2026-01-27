В калининградской тушёнке нашли обезболивающее, способное вызвать сердечный приступ и инсульт

ВКонтакте

В говяжьей тушёнке, производимой в Калининграде, обнаружили обезболивающее, способное вызвать сердечный приступ и инсульт. Исследование проводили специалисты регионального Россельхознадзора.

«Службой в рамках усиленного лабораторного контроля от двух партий продукции — консервов мясных «Говядина тушёная высший сорт «Русские узоры» (ГОСТ 32125-2013», дата изготовления 20 и 21 ноября 2025 года) ООО «Сельскохозяйственная компания» — были отобраны пробы и направлены для проведения исследований в Северо-Западную испытательную лабораторию ФГБУ "ВНИИЗЖ"», — говорится в сообщении службы.

Специалисты обнаружили в мясе остатки мелоксикама — препарата, который применяется в качестве обезболивающего средства у человека и животных, но имеет много побочных эффектов, поэтому его не должно быть в консервах.

Россельхознадзор аннулировал ветеринарные сертификаты на продукцию. Компании временно запретили поставлять продукцию.