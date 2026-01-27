Калининградским семьям предлагают выстроить для ребёнка путь от кружка до международного образования

ВКонтакте

В Калининграде много достойных, в том числе и профессиональных, секций, развивающих ребёнка. По мере взросления у детей меняются предпочтения. У родителей каждый год, а то и несколько раз в году, возникает дилемма, что делать, куда записать ребёнка, чтобы это было впрок и не зря. Нужно выбирать организации проверенные временем.

Уже более 10 лет ЦРК разносторонне развивает детей. Спортивная секция «СамокаТри», детская киностудия, обучение игре на гитаре и совсем скоро на барабанах... Более 10 направлений развития ребёнка на любой вкус и возраст.

Самым востребованным в последние годы оказалось направление по изучению китайского языка. В ЦРК не только быстро учат язык, но и готовят к сертифицированному международному экзамену HSK. Дважды в год дети с семи лет, подростки, взрослые сдают международный экзамен в СПбГУ, МГУ. Знания подтверждаются сертификатами HSK (Китай). Благодаря тому, что ЦРК является в Калининграде уполномоченным представителем и партнёром более 100 вузов Китая, многие калининградцы уже не первый год учатся в Китае или готовятся с помощью преподавателей ЦРК к поступлению в вуз КНР. А в этом году добавилась возможность поступить в колледжи и школы Китая.