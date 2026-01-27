Калининградским семьям предлагают выстроить для ребёнка путь от кружка до международного образования

В Калининграде много достойных, в том числе и профессиональных, секций, развивающих ребёнка. По мере взросления у детей меняются предпочтения. У родителей каждый год, а то и несколько раз в году, возникает дилемма, что делать, куда записать ребёнка, чтобы это было впрок и не зря. Нужно выбирать организации проверенные временем.
Уже более 10 лет ЦРК разносторонне развивает детей. Спортивная секция «СамокаТри», детская киностудия, обучение игре на гитаре и совсем скоро на барабанах... Более 10 направлений развития ребёнка на любой вкус и возраст.
Самым востребованным в последние годы оказалось направление по изучению китайского языка. В ЦРК не только быстро учат язык, но и готовят к сертифицированному международному экзамену HSK. Дважды в год дети с семи лет, подростки, взрослые сдают международный экзамен в СПбГУ, МГУ. Знания подтверждаются сертификатами HSK (Китай). Благодаря тому, что ЦРК является в Калининграде уполномоченным представителем и партнёром более 100 вузов Китая, многие калининградцы уже не первый год учатся в Китае или готовятся с помощью преподавателей ЦРК к поступлению в вуз КНР. А в этом году добавилась возможность поступить в колледжи и школы Китая.
Более тысячи детей прошли развивающие и развлекательные программы в летних лагерях ЦРК. Они проходили в нашем регионе, у южных морей (Крым, Сочи, Дагестан). Кроме того, третий год калининградские дети в языковом лагере в китайских университетах погружаются в язык и культуру Поднебесной. К слову, уже открыт набор на летнюю смену языкового лагеря лета 2026 года.
Кроме секций, кружков, перспектив международного образования, в ЦРК уже пять лет действует школа альтернативного образования как форма поддержки семейного образования и как школа комплексного развития ребёнка. В одном месте и школьное образование по ФГОС, и секции, и продлёнка, и индивидуальное личностное развитие каждого ребёнка. Родители на работе, а дети под чутким наставничеством проходят свой школьный период жизни. Комплексный подход включает в себя обретение необходимых в современных реалиях навыков развитой личности (soft skills, SQ, EQ). По опросам работодателей престижных организаций в соискателях на 80% больше ценятся развитые мягкие навыки, чем hard skills. Запись на собеседование в школу комплексного развития «Дом для Друзей»: mircrc.ru/d39.
Детство — это тот самый период, когда закладывается фундамент здоровья, интеллектуальных возможностей, социальных навыков, способностей. Каждый родитель желает своему ребёнку лучших решений, лучшего будущего. Современные условия турбулентности и неопределённости диктуют новые вызовы. Но благодаря этому появляются и новые возможности, которых не было раньше, зато есть у наших детей!
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области, www.mbkaliningrad.ru.