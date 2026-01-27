Жизнь без боли: колоссальный опыт устранения причины боли при помощи восточной медицины

ВКонтакте

Медицинский центр восточной медицины «Инь-Янь» имеет множество филиалов по всей стране и ведёт свою историю с 1996 года. Сеть медучреждений профессионально развивает и представляет все виды комплексной рефлексотерапии и восточного медицинского массажа.

Приём пациентов ведётся врачом с клиническим стажем работы более 25 лет, проходившим обучение и стажировку в Китае и Южной Корее. Опытный доктор поставит клинический диагноз и устранит причину заболевания на экспертном уровне.

Филиал медцентра в Калининграде работает более 22 лет. Ни один день нашей напряжённой и кропотливой работы не прошёл даром. За время существования в учреждении был создан коллектив профессионалов, имеющих опыт, силы и знания, чтобы помочь человеку в стремлении быть здоровым и благополучным.

«Чем отличается восточная медицина от западной?», — спросите вы. В большинстве своём на Западе лечат больной орган. В фармакологии существуют отдельные виды лекарств, они действуют на конкретный симптом болезни. Мы привыкли убирать боль при помощи анальгетиков. Тогда как традиционная восточная медицина рассматривает организм как единое целое, где все органы связаны между собой потоками энергии. Здесь уделяется основное внимание устранению глубинных причин проблем со здоровьем, благодаря чему предотвращается повторное развитие болезней.