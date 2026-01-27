Жизнь без боли: колоссальный опыт устранения причины боли при помощи восточной медицины

Медицинский центр восточной медицины «Инь-Янь» имеет множество филиалов по всей стране и ведёт свою историю с 1996 года. Сеть медучреждений профессионально развивает и представляет все виды комплексной рефлексотерапии и восточного медицинского массажа.
Приём пациентов ведётся врачом с клиническим стажем работы более 25 лет, проходившим обучение и стажировку в Китае и Южной Корее. Опытный доктор поставит клинический диагноз и устранит причину заболевания на экспертном уровне.
Филиал медцентра в Калининграде работает более 22 лет. Ни один день нашей напряжённой и кропотливой работы не прошёл даром. За время существования в учреждении был создан коллектив профессионалов, имеющих опыт, силы и знания, чтобы помочь человеку в стремлении быть здоровым и благополучным.
«Чем отличается восточная медицина от западной?», — спросите вы. В большинстве своём на Западе лечат больной орган. В фармакологии существуют отдельные виды лекарств, они действуют на конкретный симптом болезни. Мы привыкли убирать боль при помощи анальгетиков. Тогда как традиционная восточная медицина рассматривает организм как единое целое, где все органы связаны между собой потоками энергии. Здесь уделяется основное внимание устранению глубинных причин проблем со здоровьем, благодаря чему предотвращается повторное развитие болезней.
В медицинском центре предоставляются такие виды комплексной рефлексотерапии, как акупунктура, аурикулотерапия, су-джок-терапия, цзю-терапия, фармакопунктура. Восточный медицинский массаж представлен следующими разновидностями: классический, акупрессура, вакуум-градиентная терапия.
«Инь-Янь» является лауреатом медицинской премии «Профессия — Жизнь! в номинации "Медицинский сервис"».
За годы работы в центре накопился огромный опыт приёма людей с различным спектром патологий. Филиал медцентра пользуется популярностью у тысяч пациентов не только города и области. На лечение и диагностику сюда приезжают семьями из ближайших стран Европы, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Центральной России. В центре уточнили, что чаще всего к ним обращаются с болезнями опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной системы, как периферической, так и центральной, болезнями дыхательных путей, аллергиями и проблемами мочеполовой системы, и это далеко не весь перечень проблем, которые успешно поддаются лечению. При помощи рефлексотерапии также можно избавиться от различного вида зависимостей.
Также в нашем медицинском центре при помощи комплексной рефлексотерапии проводятся программы реабилитации зависимых от алкогольной и никотиновой зависимости, программы лечения обмена веществ, целлюлита и ожирения, выполняется эстетическая акупунктура для сохранения молодости и омоложения, проводится реабилитация при любых состояниях после COVID-19 и других ОРВИ.
Приём ведётся по предварительной записи. Администратор центра ответит на все ваши вопросы и подберёт удобное вам время приёма по телефонам: +7(4012) 36-88-77 и +7 (906) 217-99-97.
Если боли и состояние не позволяют дойти до клиники, наши специалисты помогут.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-39-01-002303 от 25 июня 2020 года.