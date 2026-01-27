Охота на покемонов, голый перформанс и тюлень в Преголе: чем запомнился для калининградцев 2016 год (фото)

ВКонтакте

Ссылка Десять лет назад в Калининграде и области произошло множество знаковых и просто любопытных событий. «Клопс» решил подхватить тренд из социальных сетей и вспомнил, каким был 2016 год для жителей региона.

Изгнание трамвая с Тельмана

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Год начался с демонтажа трамвайных рельсов на улице Тельмана. Об этом распорядился экс-глава Калининграда Александр Ярошук. По его мнению, «единица» не пользовалась популярностью у горожан, а лишь доставляла неудобства местным жителям, окна в домах которых начинали вибрировать при приближении трамвая.

Ремонт моста на Суворова

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В начале февраля в Калининграде закрыли на ремонт мост на улице Суворова. Это стало испытанием для горожан — дорога в город и из него регулярно превращалась в квест и прозябание в долгих пробках. «Клопс» даже публиковал схему, как миновать проблемный участок на машине, автобусе и пешком.

Снос проблемного дома на Сельме

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

10 февраля начался долгожданный снос недостроенного дома на улице Челнокова, который простоял около 15 лет. Изначально его возводила компания «Калининграджилстрой», но для дольщиков всё закончилось обманом и судами Спустя годы дом признали аварийным.

Визит Медведева

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

26 февраля регион посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Помимо прочего он пообещал поддержать предпринимателя Романа Аранина в строительстве фабрики по производству инвалидных колясок, а ещё поделился мнением, что запрет водки и фильма «Ирония судьбы» — слишком радикальные меры в борьбе за здоровый образ жизни.

Свастика на памятниках

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В марте на калининградских памятниках начали появляться рисунки свастики. Таким образом были осквернены мемориал Маринеско, танк на улице Соммера и монумент 1 200 гвардейцам. Удалось ли тогда найти злоумышленников, неизвестно.

Транспортный коллапс

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В марте произошёл конфликт между перевозчиками и администрацией города. Власти меняли правила рынка: вводили жёсткие требования к подвижному составу, расписанию и тарифам. Четыре перевозчика отказались продлевать соглашения. В результате автобусы и маршрутки 27 направлений не вышли на линию, и 2 марта многие горожане пошли на работу пешком.

Нападение на Рудникова

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

17 марта у кафе «Солянка» на проспекте Мира было совершено нападение на депутата и издателя газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова*. Двое неизвестных мужчин набросились на калининградца с ножом и нанесли ему пять ударов. Одним из злоумышленников оказался бывший питерский омоновец Алексей Каширин. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. *Игорь Рудников признан в РФ иностранным агентом

Праздник для ветерана

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

9 мая более 500 калининградцев вышли на улицу Рокоссовского, чтобы поздравить 88-летнего ветерана Владимира Подольского с Днём Победы. Идея принадлежала внучке бывшего подводника, её пост в соцсетях собрал тысячи лайков. Владимир Тихонович служил на Черноморском флоте, потом возглавлял политотдел Калининградского военно-морского училища, был награждён орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

Тюлень в городе

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

29 мая в центр города по Преголе из Балтийского моря заплыл тюлень. Он обосновался у «Бауцентра» на улице Дзержинского, за состоянием ластоногого бдительно следил Калининградский зоопарк.

Парад принцесс

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

5 июня состоялся четвёртый Парад принцесс. Его участники прошли по Гвардейскому проспекту до площади Победы. Парад проводился в поддержку сирот, проходящих лечение в Детской областной больнице.

Ремонт во Дворце бракосочетаний

Работы шли почти полгода. 6 июня здание открыли, оно предстало перед всеми в новых фисташковых оттенках. За 30 лет ЗАГС ни разу не приводили в порядок.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Субботник на руинах Королевского замка

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В работах 4 июля участвовали сотрудники градостроительного бюро, областного историко-художественного музея и добровольцы. Тогда власти говорили о возможном восстановлении флигеля замка.

Поймай покемона!

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В России вошла в моду игра Pokemon Go. В Калининграде тогда существовало около 20 тематических сообществ. 1 августа участники одного из них собрались у Кафедрального собора.

Прегольский сом

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

18 июля водолазам, проводившим реконструкцию Высокого моста, помешал крупный сом, который обитал в яме у опор. По словам подрядчика, рыба весила около 220 килограммов и не подпускала специалистов к месту работ.

Назначение Зиничева

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

28 июля Николай Цуканов покинул пост главы Калининградской области и стал полпредом президента в СЗФО. Его место временно занял Евгений Зиничев.

Строительство стадиона на Острове

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Активно велась стройка стадиона «Ростех Арена». Город готовился к ЧМ-2018.

Фестиваль фейерверков

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

3 сентября в Зеленоградске открылся мировой фестиваль фейерверков. Первыми выступили команды из Италии и Мексики, а в остальные дни мастерство показывали представители Чехии, Франции, Китая, Германии, Беларуси и Польши. Первое место заняла команда «Кальвин» из Беларуси.

Обнажённый перформанс

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В центре Калининграда 20 сентября заметили мужчину без одежды и обуви, в руках у него были ключи. Он прошёл по улице Рокоссовского, затем направился к Центральному рынку, после чего проник в храм Христа Спасителя, но работники вывели его на крыльцо. Полицейским он объяснил свои действия фразой: «Просто хожу».

Орангутанг Бенджамин

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

11 октября в Калининград прибыл орангутанг из Ольборга. 18-летнего датчанина Бенджамина привезли для создания пары с самкой Норой.

Пожар на мебельном складе

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

13 октября на проспекте Калинина произошёл крупный пожар на мебельном складе. Возгорание тушили несколько часов. Полностью были уничтожены несколько помещений, в том числе три склада с канцелярской продукцией компании «Скрепка». Арендаторы оценивали ущерб в 13–17 млн рублей.

Хабаровские живодёрки

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде 5 ноября прошёл пикет против жестокого обращения с животными. В акции приняли участие более 200 человек. Поводом стала история двух жительниц Хабаровска. Девушки брали по объявлениям кошек и собак, а затем калечили и убивали их. Дело вызвало широкий общественный резонанс по всей стране.

Масштабная реконструкция Храброво

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В аэропорту удлиняли взлётно-посадочные полосы и полностью перестраивали здание аэровокзала. Власти расторгли контракт с подрядчиком, который не успевал завершить ремонт к ЧМ, но тот продолжал работы.

Полоса препятствий в центре города

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Перекладка плитки была частью масштабного обновления тротуаров на улице Черняховского. Власти заверяли, что покрытие послужит много лет, но уже 16 ноября свежая плитка у Центрального рынка просела. Горожанам приходилось пробираться по грязи и играть в тетрис с техникой, которая загораживала путь к остановкам.

Закрытие сети магазинов «Седьмой континент»

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»