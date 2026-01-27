Охота на покемонов, голый перформанс и тюлень в Преголе: чем запомнился для калининградцев 2016 год (фото)

Десять лет назад в Калининграде и области произошло множество знаковых и просто любопытных событий. «Клопс» решил подхватить тренд из социальных сетей и вспомнил, каким был 2016 год для жителей региона.
Изгнание трамвая с Тельмана
Год начался с демонтажа трамвайных рельсов на улице Тельмана. Об этом распорядился экс-глава Калининграда Александр Ярошук. По его мнению, «единица» не пользовалась популярностью у горожан, а лишь доставляла неудобства местным жителям, окна в домах которых начинали вибрировать при приближении трамвая.
Ремонт моста на Суворова
В начале февраля в Калининграде закрыли на ремонт мост на улице Суворова. Это стало испытанием для горожан — дорога в город и из него регулярно превращалась в квест и прозябание в долгих пробках. «Клопс» даже публиковал схему, как миновать проблемный участок на машине, автобусе и пешком.
Снос проблемного дома на Сельме
10 февраля начался долгожданный снос недостроенного дома на улице Челнокова, который простоял около 15 лет. Изначально его возводила компания «Калининграджилстрой», но для дольщиков всё закончилось обманом и судами Спустя годы дом признали аварийным.
Визит Медведева
26 февраля регион посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Помимо прочего он пообещал поддержать предпринимателя Романа Аранина в строительстве фабрики по производству инвалидных колясок, а ещё поделился мнением, что запрет водки и фильма «Ирония судьбы» — слишком радикальные меры в борьбе за здоровый образ жизни.
Свастика на памятниках
В марте на калининградских памятниках начали появляться рисунки свастики. Таким образом были осквернены мемориал Маринеско, танк на улице Соммера и монумент 1 200 гвардейцам. Удалось ли тогда найти злоумышленников, неизвестно.
Транспортный коллапс
В марте произошёл конфликт между перевозчиками и администрацией города. Власти меняли правила рынка: вводили жёсткие требования к подвижному составу, расписанию и тарифам. Четыре перевозчика отказались продлевать соглашения. В результате автобусы и маршрутки 27 направлений не вышли на линию, и 2 марта многие горожане пошли на работу пешком.
Нападение на Рудникова
17 марта у кафе «Солянка» на проспекте Мира было совершено нападение на депутата и издателя газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова*. Двое неизвестных мужчин набросились на калининградца с ножом и нанесли ему пять ударов. Одним из злоумышленников оказался бывший питерский омоновец Алексей Каширин. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
*Игорь Рудников признан в РФ иностранным агентом
Праздник для ветерана
9 мая более 500 калининградцев вышли на улицу Рокоссовского, чтобы поздравить 88-летнего ветерана Владимира Подольского с Днём Победы. Идея принадлежала внучке бывшего подводника, её пост в соцсетях собрал тысячи лайков. Владимир Тихонович служил на Черноморском флоте, потом возглавлял политотдел Калининградского военно-морского училища, был награждён орденами Красной Звезды и Красного Знамени.
Тюлень в городе
29 мая в центр города по Преголе из Балтийского моря заплыл тюлень. Он обосновался у «Бауцентра» на улице Дзержинского, за состоянием ластоногого бдительно следил Калининградский зоопарк.
Парад принцесс
5 июня состоялся четвёртый Парад принцесс. Его участники прошли по Гвардейскому проспекту до площади Победы. Парад проводился в поддержку сирот, проходящих лечение в Детской областной больнице.
Ремонт во Дворце бракосочетаний
Работы шли почти полгода. 6 июня здание открыли, оно предстало перед всеми в новых фисташковых оттенках. За 30 лет ЗАГС ни разу не приводили в порядок.
Субботник на руинах Королевского замка
В работах 4 июля участвовали сотрудники градостроительного бюро, областного историко-художественного музея и добровольцы. Тогда власти говорили о возможном восстановлении флигеля замка.
Поймай покемона!
В России вошла в моду игра Pokemon Go. В Калининграде тогда существовало около 20 тематических сообществ. 1 августа участники одного из них собрались у Кафедрального собора.
Прегольский сом
18 июля водолазам, проводившим реконструкцию Высокого моста, помешал крупный сом, который обитал в яме у опор. По словам подрядчика, рыба весила около 220 килограммов и не подпускала специалистов к месту работ.
Назначение Зиничева
28 июля Николай Цуканов покинул пост главы Калининградской области и стал полпредом президента в СЗФО. Его место временно занял Евгений Зиничев.
Строительство стадиона на Острове
Активно велась стройка стадиона «Ростех Арена». Город готовился к ЧМ-2018.
Фестиваль фейерверков
3 сентября в Зеленоградске открылся мировой фестиваль фейерверков. Первыми выступили команды из Италии и Мексики, а в остальные дни мастерство показывали представители Чехии, Франции, Китая, Германии, Беларуси и Польши. Первое место заняла команда «Кальвин» из Беларуси.
Обнажённый перформанс
В центре Калининграда 20 сентября заметили мужчину без одежды и обуви, в руках у него были ключи. Он прошёл по улице Рокоссовского, затем направился к Центральному рынку, после чего проник в храм Христа Спасителя, но работники вывели его на крыльцо. Полицейским он объяснил свои действия фразой: «Просто хожу».
Орангутанг Бенджамин
11 октября в Калининград прибыл орангутанг из Ольборга. 18-летнего датчанина Бенджамина привезли для создания пары с самкой Норой.
Пожар на мебельном складе
13 октября на проспекте Калинина произошёл крупный пожар на мебельном складе. Возгорание тушили несколько часов. Полностью были уничтожены несколько помещений, в том числе три склада с канцелярской продукцией компании «Скрепка». Арендаторы оценивали ущерб в 13–17 млн рублей.
Хабаровские живодёрки
В Калининграде 5 ноября прошёл пикет против жестокого обращения с животными. В акции приняли участие более 200 человек. Поводом стала история двух жительниц Хабаровска. Девушки брали по объявлениям кошек и собак, а затем калечили и убивали их. Дело вызвало широкий общественный резонанс по всей стране.
Масштабная реконструкция Храброво
В аэропорту удлиняли взлётно-посадочные полосы и полностью перестраивали здание аэровокзала. Власти расторгли контракт с подрядчиком, который не успевал завершить ремонт к ЧМ, но тот продолжал работы.
Полоса препятствий в центре города
Перекладка плитки была частью масштабного обновления тротуаров на улице Черняховского. Власти заверяли, что покрытие послужит много лет, но уже 16 ноября свежая плитка у Центрального рынка просела. Горожанам приходилось пробираться по грязи и играть в тетрис с техникой, которая загораживала путь к остановкам.
Закрытие сети магазинов «Седьмой континент»
В декабре у супермаркетов «Седьмой континент» выстроились длинные очереди. Сеть прекратила приёмку товаров у поставщиков — её признали банкротом. Горожане скупали товары с немыслимыми скидками, покупателям не хватало тележек и корзинок, вместо них использовали мусорные пакеты.