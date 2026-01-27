Когда счастье измеряется не квадратными метрами: компания К8 устроила праздник для калининградцев и подарила квартиру

ВКонтакте

Ссылка Более 600 калининградцев стали свидетелями того, как мечты становятся реальностью. Один из крупнейших девелоперов по вводу жилья в регионе, компания К8, собрала горожан и устроила практически второй День города с призами, подарками и концертом. Квартирник К8 — это не просто мероприятие, это путешествие во времени, облачённое в формат вечеринки. Пространство, стилизованное под советскую квартиру, где каждая деталь продумана до мелочей: ковры на стенах соседствуют с тематическими фотозонами, хрустальные вазы с алыми гвоздиками создают атмосферу торжества, а креманки с конфетами «Ласточка» возвращают в беззаботное детство.

Атмосфера праздника: когда каждая минута — это событие Кавер-группа наполняла пространство хитами. Искусственный интеллект генерировал стильные портреты и создавал предсказания, добавляя нотку мистики в атмосферу вечера. Самая длинная очередь растянулась к столику беспроигрышной лотереи: гость крутит барабан, как в культовом «Поле чудес», и получает не автомобиль, но ряд приятных подарков, которые делают этот вечер незабываемым.

Марафон призов: когда везение становится нормой Гости праздника — участники розыгрыша, который проходил в ноябре и декабре среди посетителей «K8 СПА» и «Баден Аква СПА». За каждые потраченные 8 888 рублей клиент получал купон, который необходимо было зарегистрировать. Главный приз — квартира в жилом комплексе «Теодор Кроне». Помимо этого, разыграли более 40 подарков: годовые абонементы в «K8 СПА» и «Баден Аква СПА», эксклюзивные банные наборы, а также подарки от партнёров компании по новой программе лояльности, запущенной К8 для своих собственников: сертификат в World Class на восемь месяцев посещения, подарочный сертификат в салон красоты Verde, ещё один сертификат в ресторан «Качели» и множество других призов и подарков.

Кульминация вечера: момент, когда время останавливается Когда на кону квартира, каждое мгновение наполнено особым напряжением. Одно из основных условий — личное присутствие. Именно это сделало момент максимально честным и волнующим. Лот главного победителя достал основатель и собственник компании К8 Александр Качанович. Обладателем жилья от К8 стал Вениамин Вожжов, который первое время даже не мог поверить, что это произошло с ним. «Самое замечательное мероприятие, на котором мне доводилось бывать», — поделился впечатлениями он. Теперь в комьюнити K8 на одного счастливого человека больше!

Философия К8 — архитектура счастья К8 постоянно создаёт позитивные активности для жителей города, объединяя людей, которые верят и доверяют компании. «Мы давно отошли от банальной продажи квадратных метров. Хотим дарить людям счастье, и у него есть свои слагаемые: здоровье, развлечение, хорошее впечатление», — отметил учредитель «К8 Комплексный девелопмент» Александр Качанович.