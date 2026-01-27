В Храброво на досмотре калининградку заставили раздеться до бюстгальтера

ВКонтакте

Калининградского флориста заставили прилюдно раздеться до бюстгальтера в аэропорту Храброво: джемпер с капюшоном сотрудники приняли за верхнюю одежду. Об этом Ольга рассказала «Клопс».

В воскресенье, 25 января, Ольга летела в Москву в командировку. Её попросили снять кофту.

«Я пыталась объяснить, что у меня под ней ничего нет. Тогда мне предложили накинуть что-то другое на себя, но из одежды я ничего не взяла: я летела всего на пару дней по работе. На контроле мне ответили, что если я не сниму кофту и не положу её на ленту досмотра — я никуда не лечу», — рассказала флорист.

Так Ольга оказалась в бюстгальтере перед толпой пассажиров. Ощущения не из приятных.

«Я постоянно летаю в этой одежде в командировки, и никаких вопросов раньше не было. Обратно мне нужно было лететь из Шереметьево, и там не стали просить раздеться, просто более тщательно ощупали кофту и капюшон», — рассказала Ольга.

Калининградка оставила жалобу в Храброво. В пресс-службе аэропорта пообещали разобраться в ситуации.