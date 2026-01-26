134 свидетельства о рождении и ни одного развода: в Зеленоградске показали, как выглядел ЗАГС в 1946 году

ВКонтакте

Первое время отдел ЗАГС, тогда ещё не Зеленоградска, а Кранца располагался в здании Курхауса. Ретрофотографии опубликовала администрация курортного города.

«С 7 апреля 1946 года по 21 июля 1947 на побережье действовало Управление по гражданским делам Приморского (Земландского) района. Функции у него были разные. Одна из них — государственная регистрация актов гражданского состояния. По свидетельствам очевидцев, до осени 1946 года Управление находилось в здании Курхауса. 1 августа 1946 года уже в русском городе Кранце сделана первая запись о браке и запись акта о рождении мальчика — гражданина СССР», — поделились архивными записями работники ЗАГСа.

Всего в 1946 году в районе была создана 61 семья, родилось 134 ребёнка, при этом не было зарегистрировано ни одного развода. Популярными именами детей в те года были Володя, Николай, Валентин, Лидия, Лариса и Галина. Наряду с фактами рождения регистрировались смерти — в 1946 году их было 38.