134 свидетельства о рождении и ни одного развода: в Зеленоградске показали, как выглядел ЗАГС в 1946 году

До осени 1946 года ЗАГС находился в здании Курхауса. Фото: администрация Зеленоградского района

Первое время отдел ЗАГС, тогда ещё не Зеленоградска, а Кранца располагался в здании Курхауса. Ретрофотографии опубликовала администрация курортного города.

«С 7 апреля 1946 года по 21 июля 1947 на побережье действовало Управление по гражданским делам Приморского (Земландского) района. Функции у него были разные. Одна из них — государственная регистрация актов гражданского состояния. По свидетельствам очевидцев, до осени 1946 года Управление находилось в здании Курхауса. 1 августа 1946 года уже в русском городе Кранце сделана первая запись о браке и запись акта о рождении мальчика — гражданина СССР», — поделились архивными записями работники ЗАГСа. 

Всего в 1946 году в районе была создана 61 семья, родилось 134 ребёнка, при этом не было зарегистрировано ни одного развода. Популярными именами детей в те года были Володя, Николай, Валентин, Лидия, Лариса и Галина. Наряду с фактами рождения регистрировались смерти — в 1946 году их было 38.

Так выглядело в 1946 года здаие, где сегодня располоден ЗАГС Зеленоградска. Фото: пресс-служба администрации Зеленоградска
