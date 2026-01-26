«Балтика» и «Спартак» договорились: Саусь перешёл в московский клуб

ВКонтакте

Калининградская «Балтика» и московский «Спартак» договорились о переходе Владислава Сауся в столичную команду. Об этом сообщили пресс-службы обоих клубов.

Стоимость сделки не раскрывается. Но по данным портала transfermarkt.de, сумма составила 3,8 млн долларов. Это самая дорогая продажа в истории калининградского клуба. В три раза больше, чем балтийцы выручили за переход Данила Козлова в «Краснодар» и в 12 раз выше суммы, полученной от «Зенита» за Евгения Латышонка.

«Трансфер Владислава Сауся в московский «Спартак» является для «Балтики» выгодным во всех смыслах. Это прекрасная история про развитие молодых футболистов. Мы приобрели его у «Шинника», знали, что у него высокий потолок развития. Как итог — он помог нам выиграть Первую лигу и занять по зиме то место в РПЛ, где мы и находимся сейчас. За полтора года в «Балтике» Влад вырос и как футболист, и как личность», — прокомментировал сделку генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.

Руководитель балтийцев считает, что пример Сауся показывает молодым футболистам, что «Балтика» сегодня является тем клубом, где можно расти, развиваться, добиваться вызова в национальную сборную и привлекать внимание топ-клубов.

В ближайшее время игрок присоединится к «Спартаку» на сборе в Дубае. А калининградцы тепло попрощались с товарищем и пожелали ему удачи в новой команде.