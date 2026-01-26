Обогнул полтора экватора: корвет «Бойкий» вернулся в Балтийск из дальнего похода

ВКонтакте

Экипаж корвета «Бойкий» вернулся в Балтийск. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота в понедельник, 26 января.

Дальний морской поход корабля продлился 9 месяцев. За это время экипаж прошёл 43 тыс. морских миль, то есть почти дважды обогнул экватор. Моряки-балтийцы посетили порты Гвинеи, Алжира, Египта.

«Корабль вернулся из дальнего похода технически исправными и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. На торжественном митинге отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены государственными и ведомственными наградами, а также ценными подарками от командования флота», — отметили в пресс-службе БФ.

За время нахождения в море проводил учения по противолодочной обороне, отрабатывал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочного вертолёта Ка-27. Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части выполнили электронные пуски ракет и провели тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля.