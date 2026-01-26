После ледяного дождя в Калининградской области наступит оттепель

ВКонтакте

Во вторник, 27 января, днём температура воздуха на побережье Балтики поднимется до нулевой отметки. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

При этом ночью столбик термометра будет показывать -1…-6°C. Ночью местами продолжит идти ледяной дождь, а днём его сменит снег. Ветер ночью восточный, юго-восточный 2-7 м/с, днём переменных направлений 1-5 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица.

Толщина льда на Калининградском заливе в районе Мамоново достигла 27 см. На Куршском заливе в районе косы лёд — 20 см, в районе Полесска — 10-15 см.