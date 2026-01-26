Алексей Беспрозванных: Калининградская область поднялась с 42-го на шестое место по исполнению нацпроектов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

За год Калининградская область существенно улучшила свои позиции в рейтинге регионов по выполнению национальных проектов, поднявшись с 42-го места на шестое. Такую статистику озвучил глава региона Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в понедельник, 26 января.

«Шестое место — это хорошо, но мы должны быть лидерами. Ставим цель — первое место по исполнению президентских нацпроектов», — заявил губернатор.

В прошлом году в регионе осуществлялись 12 нацпроектов на общую сумму 22 миллиарда рублей — на четверть больше, чем годом ранее. Деньги освоили на 99,9%.

Больше всего средств ушло на нацпроект «Инфраструктура для жизни» — 15,6 миллиарда, или 70% общего финансирования региона по этой статье. В области отремонтировали 139 километров дорог и 270 метров мостов, привели в порядок 12 участков теплосетей и водопровода в Калининграде, благоустроили 42 общественные территории.

«Главная проблема — люди не знают о том, что происходит. На встречах с жителями выясняется: многие даже не в курсе, какие стройки идут в их районе. Главам администраций вместе с министрами надо разработать программу, чтобы регулярно рассказывать людям о нацпроектах», — сказал губернатор.

В этом году на нацпроекты выделяется 28,9 миллиарда рублей. Почти половину потратят на строительство и реконструкцию 12 крупных объектов: школ, дорог, больниц и объектов ЖКХ.