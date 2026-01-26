Два собора и лестница в Третьяковке: восемь из ста лучших фотографий 2025 сделаны в Калининградской области — 2ГИС

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Восемь из ста лучших фотографий, которые загрузили в 2025 году пользователи сервиса 2ГИС, сделаны в Калининградской области. Об итогах проекта «100 кадров года» рассказали «Клопс» в пресс-службе компании в понедельник, 26 января.

За право считаться самыми красивыми боролись 12 миллионов кадров из разных уголков 35 регионов России. Отбором традиционно занимался искусственный интеллект — собственная нейросеть компании.

ИИ ранжирует все загруженные в сервис снимки, вынося на первый план наиболее удачные и информативные. В 2025 году впервые в трёхлетней истории проекта больше всего выбрано фотографий из Калининградской области. Даже Москва и Санкт-Петербург оказались только на втором месте — там сделано по семь фото. На третьем месте — Приморский край (шесть снимков), на четвёртом — Пермский (пять).

Самыми красивыми на Балтике ИИ считает Кафедральный собор и лестницу в филиале Третьяковской галереи в Калининграде; морские виды из Зеленоградска и Светлогорска; восстановленную старинную дверь на Калинина и водонапорную башню в Черняховске; а также Свято-Георгиевский морской собор в Балтийске.

При этом некоторые из этих кадров сняты одним и тем же автором: так, Черняховск и Балтийск запечатлел Артём Клейменов, а закатное и штормовое море — пользователь под псевдонимом Lunar Penguin.