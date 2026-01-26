Состояние ухудшилось стремительно: в Калининграде от менингита скончался двухлетний мальчик

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка В Калининграде от менингококковой инфекции умер двухлетний малыш. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона, ситуацию прокомментировали в Роспотребнадзоре. Трагедия произошла на минувшей неделе в Московском районе. Известно, что около трёх дней у ребёнка были симптомы простуды без температуры. Малыша лечили дома. 21 января температура повысилась, родители дали жаропонижающее. Днём мальчик был активным, а к вечеру состояние внезапно ухудшилось, малыш стал вялым, появились сыпь и пятна на теле. Около полуночи скорая помощь экстренно госпитализировала пациента в детское инфекционное отделение Центральной городской больницы с подозрением на менингит в состоянии инфекционно-токсического шока. Спасти малыша не удалось. Что говорят в Роспотребнадзоре Согласно экстренному извещению, полученного ведомством, ребёнку был установлен диагноз «острая менингококцемия». Контактные родственники мальчика были обследованы. «Противоэпидемические мероприятия на месте работы родителей и учёбы сестры мальчика не требуются. Согласно санитарному законодательству, ограничений на посещение мест работы и учёбы для контактных не устанавливается. За их состоянием наблюдают в течение 10 дней, организуется вакцинация против менингококковой инфекции по эпидпоказаниям», — пояснили в ведомстве.

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Что такое менингит Менингит — это воспаление мозговых оболочек, чаще всего головного мозга, но может быть и спинного. Причинами воспаления могут стать как вирусные, так и микробные инфекции. Однако встречаются и неинфекционные менингиты, которые развиваются в результате повреждений мозга или онкологических заболеваний. Для этиологической расшифровки заболевания проводятся лабораторные исследования. В данном случае речь идёт о менингококковой инфекции. Это острое инфекционное заболевание. У человека может протекать в нескольких формах: бессимптомный (бактерионосительство),

локальной (назофарингит),

генерализованной (менингококцемия, менингит, либо смешанная — менингококцемия и менингит). Как распознать Клинические проявления менингококковой инфекции зависят от формы: Бессимптомная — без клинических проявлений;

Назофарингит — как обычная респираторная инфекция;

Менингкокцемия (менингококковый сепсис) — высокая температура, геморрагическая, звёздчатая сыпь. Развитие этой формы может быть молниеносным.

Менингококковый менингит — высокая температура, головная боль, рвота. При осмотре: положительные менингеальные симптомы (клинические признаки раздражения мозговых оболочек — например, невозможность прижать подбородок к груди, невозможность разогнуть ногу в колене — ред.). Как передаётся Источником инфекции является инфицированный человек. Это может быть как больной генерализованной формой, так и больной назофарингитом и бактерионоситель менингококка. Основной путь передачи инфекции воздушно-капельный. Возможно также заражение через предметы обихода (посуда). От момента заражения до клинических проявлений проходит от одного до 10 дней, в среднем — до четырёх дней.