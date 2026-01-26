Состояние ухудшилось стремительно: в Калининграде от менингита скончался двухлетний мальчик

В Калининграде от менингококковой инфекции умер двухлетний малыш. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона, ситуацию прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Трагедия произошла на минувшей неделе в Московском районе. Известно, что около трёх дней у ребёнка были симптомы простуды без температуры. Малыша лечили дома. 21 января температура повысилась, родители дали жаропонижающее. Днём мальчик был активным, а к вечеру состояние внезапно ухудшилось, малыш стал вялым, появились сыпь и пятна на теле. Около полуночи скорая помощь экстренно госпитализировала пациента в детское инфекционное отделение Центральной городской больницы с подозрением на менингит в состоянии инфекционно-токсического шока. Спасти малыша не удалось.
Что говорят в Роспотребнадзоре
Согласно экстренному извещению, полученного ведомством, ребёнку был установлен диагноз «острая менингококцемия». Контактные родственники мальчика были обследованы.
«Противоэпидемические мероприятия на месте работы родителей и учёбы сестры мальчика не требуются. Согласно санитарному законодательству, ограничений на посещение мест работы и учёбы для контактных не устанавливается. За их состоянием наблюдают в течение 10 дней, организуется вакцинация против менингококковой инфекции по эпидпоказаниям», — пояснили в ведомстве.
Что такое менингит
Менингит — это воспаление мозговых оболочек, чаще всего головного мозга, но может быть и спинного. Причинами воспаления могут стать как вирусные, так и микробные инфекции. Однако встречаются и неинфекционные менингиты, которые развиваются в результате повреждений мозга или онкологических заболеваний.
Для этиологической расшифровки заболевания проводятся лабораторные исследования. В данном случае речь идёт о менингококковой инфекции. Это острое инфекционное заболевание. У человека может протекать в нескольких формах:
- бессимптомный (бактерионосительство),
- локальной (назофарингит),
- генерализованной (менингококцемия, менингит, либо смешанная — менингококцемия и менингит).
Как распознать
Клинические проявления менингококковой инфекции зависят от формы:
- Бессимптомная — без клинических проявлений;
- Назофарингит — как обычная респираторная инфекция;
- Менингкокцемия (менингококковый сепсис) — высокая температура, геморрагическая, звёздчатая сыпь. Развитие этой формы может быть молниеносным.
- Менингококковый менингит — высокая температура, головная боль, рвота. При осмотре: положительные менингеальные симптомы (клинические признаки раздражения мозговых оболочек — например, невозможность прижать подбородок к груди, невозможность разогнуть ногу в колене — ред.).
Как передаётся
Источником инфекции является инфицированный человек. Это может быть как больной генерализованной формой, так и больной назофарингитом и бактерионоситель менингококка. Основной путь передачи инфекции воздушно-капельный. Возможно также заражение через предметы обихода (посуда). От момента заражения до клинических проявлений проходит от одного до 10 дней, в среднем — до четырёх дней.
Сколько болеет в регионе
В 2025 году в Калининградской области зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции — показатель заболеваемости составил 1,4 на 100 тысяч населения, он не превышает среднемноголетний уровень.
Среди заболевших в 2025 году семеро детей. Из них один дошкольник, посещавший детский сад, трое учащихся школ, три ребёнка «неорганизованные», то есть не посещали учреждений. Восемь заболевших взрослые — трое из них являлись трудовыми мигрантами, остальные жители региона.
Профилактика
Вакцинация против менингококковой инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. За счёт регионального бюджета проводят вакцинацию контактных в очагах менингококковой инфекции, а также тех, кто подлежит призыву на военную службу. Кроме этого, в частных медицинских организациях проводится вакцинация против менингококковой инфекции за счёт личных средств граждан. В Калининградской области для вакцинации от менингококка применяют отечественную вакцину «Менактра». Эффективность прививки достигает 95 %.