«Наши дома утонут в стоках»: в Калининграде под застройку урезали участки, которые люди обихаживали с послевоенных лет

«В зиму оголили все наши участки, — сетуют жители. — У нас в основном пенсионеры, каждая копейка на счету, да и здоровья самим делать уже нет. Одному соседу так увлечённо сносили забор и сарай, что повредили его дом. Он вызвал полицейских, те приехали и сказали, что нет состава преступления».

В ноябре 2025 года к домам на Можайской, Немировича-Данченко, Бабушкина и других улицах приехали рабочие и начали экскаваторами крушить заборы. Местные принялись жаловаться, но их заявления пустили по большому бюрократическому кругу и ответили только после новогодних праздников.

Как рассказали местные жители, недвижимость в этом районе была выделена первым переселенцам, приехавшим в Калининградскую область после войны.

«В основном все работали на заводе «Янтарь», который расположен неподалёку, — вспоминает Маргарита (имя изменено). — Все дома остались от немцев, равно как и земельные участки — им не по шесть соток полагалось, а по 12-14. Всё было официальным образом оформлено, люди поколениями платили налоги. У нас есть сосед — его из роддома принесли в этот дом, ему уже 75 лет. А его жене 80. И у них пятеро детей. И теперь, выходит, люди не имеют права на то, чем владели их родители, дедушки и бабушки».

Вопрос поставили ещё в 2022-м

В 2022 году по проекту межевания этой территории были проведены общественные обсуждения. В них участвовало 197 человек. Местные жители выразили несогласие с планами будущей застройки их микрорайона.

Как сказано в протоколе, люди попросили не разрушать бомбоубежище, построить новый детский сад, пустить дополнительные автобусы. Жители напомнили о высокой нагрузке на коммунальные сети и о том, что «сталкиваются с периодическим подтоплением подвалов существующих домов, недостаточной мощностью системы водоотведения, слабым напором воды».

«Канализация не справляется с нагрузкой, сточные воды из старого немецкого коллектора вытекают в залив. На всю округу стоит нестерпимое зловоние. Фекальные воды не замерзают даже в двенадцатиградусный мороз», — рассказала Маргарита.

Многие выступили против изменений красных линий для расширения улиц и строительства велодорожек. По мнению местных, из-за этого часть земли будет у них отрезана. Что в результате и произошло.

На предложения граждан последовал ответ от чиновников: нецелесообразно. Жители попытались было оспорить межевание, которое проводила компания из Челябинска.

«Мы не видели никаких специалистов на территории, — отметила Маргарита. — Никаких землеустроительных работ не замечено. Складывается впечатление, что всё было сделано по спутниковой карте. А ведь здесь овраги, перепады высот составляют десять метров. Как можно эти участки нарезать для строительства, непонятно».

Примечательно, что ещё в 2006 году многие жители просили городские власти дополнительно предоставить землю для садоводства. В этом также было отказано: мол, участки относятся к зоне малоэтажного строительства. В то же время рядом с частными домами возвели несколько многоэтажек, которые сели на старые, ещё немецкие инженерные сети.

Что говорят в мэрии

В ответе на жалобу первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков сообщил, что земля, которую отрезали у жителей, зарезервирована на три года для муниципальных нужд и предназначена для многодетных семей.

Отвечая на претензии по поводу изношенности коммунальных сетей, чиновник сообщил, что они обследованы и замечаний к их работе не выявлено. Что касается качества инженерных изысканий, то за него несёт ответственность проводившая их компания.

Овраг для льготников?

По словам Маргариты, никто не против, чтобы землю получали льготники.

«Среди соседей есть многодетные, у них тоже отняли часть земли, — сообщила она. — Но, на мой взгляд, то, что в этом зловонном овраге нарезали участки для льготников, — это просто плевок в лицо и очень сомнительная забота об этих группах населения. У нас есть опасение, что многодетные и ветераны СВО, когда увидят, что им предлагают, откажутся от такого «подарка». И тогда эти земли застроят многоэтажками, как уже сделали раньше. На это указывают планы строительства широких дорог с велодорожками. От многоэтажек наши дома точно утонут. Нам здесь просто не будет жизни».