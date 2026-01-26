Губернатор раскритиковал уборку снега в Калининграде и призвал готовиться к оттепели уже сейчас

ВКонтакте

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных раскритиковал уборку дворов в Калининграде и призвал готовиться к потеплению. О качестве работы управляющих компаний речь зашла на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 26 января.

«Я всё равно выезжаю в город, смотрю — ну не все управляющие компании довели до нормального состояния уборку дворов. Получилось ровно то, о чём я предупреждал. Сначала выпал снег — не убирали, потом я говорил — будет мороз, образуется наледь, станет сложнее. Так и вышло. Теперь идёшь — где-то прямо до асфальта отчищено, где-то по-прежнему сохраняются колеи на въездах. Бывает и банально скользко. Я сам хожу пешком и специально смотрю по дворам», — заявил Беспрозванных.

Сейчас с управляющими компаниями, которые не убирают снег в дворах, ведётся работа. Если после жалоб граждан они берутся за ум, власти ограничиваются предупреждением. За сугробы и надолбы грозит административная ответственность. Министерство регионального контроля уже проверило 21 организацию. До конца января оценят работу ещё 13 компаний.

Глава региона призвал заранее подготовиться к оттепели. Уже сейчас необходимо вывозить снег и чистить ливнёвки.

«Работу продолжаем. Раз в неделю мне доклад, как и договаривались. Обращаюсь к главам муниципалитетов тоже. Коллеги, ваша работа — выяснить, есть ли у управляющих компаний всё необходимое, чтобы выполнить объём работ. Вы это должны держать на контроле», — сказал губернатор.