В Калининградской области сократился дефицит учителей и медиков

В Калининградской области за год сократился дефицит учителей и медработников. Об этом сообщили на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 26 января.

«Полтора года назад 1 200 требовалось только медицинских работников. За год удалось привлечь почти 300 специалистов, у нас осталось [привлечь] порядка 800 человек», — сказал глава минздрава региона Сергей Дмитриев.

Министр добавил, что главным стимулом является помощь в решении жилищного вопроса. Здесь работает комплекс мер — от компенсации аренды до сертификатов на покупку квартиры.

«Мы должны к 2027 году ключевую потребность закрыть полностью. Особенно это касается муниципалитетов, где есть нехватка узких специалистов», — подчеркнул губернатор Алексей Беспрозванных.

Полтора года назад не хватало более 300 педагогов. Сейчас требуется закрыть 122 вакансии, сделать это хотят за год. «Работаем с учебными заведениями, выпускаемыми специалистами, в том числе по договорам целевого обучения», — сказала глава минобра Светлана Трусенёва.

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил проводить ежегодные опросы работников социальной сферы, чтобы выяснить, чего ещё не хватает специалистам дефицитных профессий.