Жителей Калининградской области призвали готовиться к самому холодному периоду с начала зимы

В конце января и начале февраля в регионе может наступить самый холодный период за всю зиму. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным метеорологов, в регион вторгнется полярный воздух из районов Крайнего Севера. Если прогнозы сохранятся, уже в конце этой и в начале следующей недели дневная температура будет опускаться до −10…−15, а ночная — до −15…−20. Специалисты уточняют, что расчёты ещё корректируются, однако тенденция очевидна.