В Калининградстате назвали промтовары, которые заметно подорожали в декабре

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в декабре 2025 года по сравнению с ноябрём подорожали 172 непродовольственных товара. Изменения цен составили от 0,01% до 9,21%. Об этом сообщает Калининградстат.

Снижение в размере от 0,01% до 7,87% зафиксировано по 96 позициям. По 19 товарам цены не изменились.

Больше всего подорожали санитарно-гигиенические маски — цена выросла за месяц на 9,21%. Далее следуют коньки — на 7,85%. Бинт вырос в цене на 7,35%, вата – на 6,27%. Таблетки «Беталок ЗОК», применяемые при стенокардии и гипертонии, стали дороже на 5,86%.

В декабре наиболее значительное снижение средней цены отмечено на электропылесосы (-7,87%). Женские носки и гольфы стали дешевле на 5,39%, керамическая плитка для внутренних работ — на 5,37%. Электронные медицинские термометры подешевели на 5,22%. Цена ламината стала меньше на 4,34%.