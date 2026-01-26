Из-за снежного горба оторвало глушитель: на Острове дорогу не могут почистить три недели (фото)

ВКонтакте

В Калининграде на острове Октябрьском коммунальщики три недели не могут почистить улицу. Об этом в понедельник, 26 января, «Клопс» сообщили местные жители.

По их словам, речь идёт о дороге общего пользования от Солнечного бульвара до Октябрьской. «На этой улице находится корпус начальной школы гимназии №22, а проехать по ней можно только на джипе, — отметил собеседник «Клопс». — Уборки снега не было ни разу! Только сегодня первый раз за месяц приехали посыпать песочком. Но это не решает проблему. Соседи на машинах с низким клиренсом проехать не в состоянии. Из-за горба на дороге у одной машины оторвало глушитель, и кто теперь оплатит ремонт?»

Как подчеркнули жители, они постоянно просят городские власти почистить дорогу, те обещают, но ничего не происходит. «В ближайшее время, по прогнозам, ожидается снегопад, значит, горбы на дороге станут ещё сильнее», — сокрушается собеседник «Клопс», добавив, что около подъездов тоже никто ничего не убирает.