Перенесла уникальную операцию и попала в кадр с Жириновским: чем известна дочка слонихи Преголи (фото)

У калининградской слонихи Преголи была дочка Марта, которую слонёнком отправили в столичный Театр зверей имени Дурова — сейчас он носит название «Уголок дедушки Дурова». Прожила Марта недолго, но запомнилась как яркий и талантливый артист. Об этом «Клопс» рассказали в театре.

Слониха родилась 2 марта 1995 года. Мать сразу отказалась от неё, и малышка находилась на искусственном вскармливании. Через два месяца после переезда в Театр Дурова Марта впервые вышла на сцену. Это произошло под новый, 1996-й, год. Дрессировкой животного занимались отец и сын Семён и Вячеслав Стрельниковы.