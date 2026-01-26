Перенесла уникальную операцию и попала в кадр с Жириновским: чем известна дочка слонихи Преголи (фото)

У калининградской слонихи Преголи была дочка Марта, которую слонёнком отправили в столичный Театр зверей имени Дурова — сейчас он носит название «Уголок дедушки Дурова». Прожила Марта недолго, но запомнилась как яркий и талантливый артист. Об этом «Клопс» рассказали в театре.
Слониха родилась 2 марта 1995 года. Мать сразу отказалась от неё, и малышка находилась на искусственном вскармливании. Через два месяца после переезда в Театр Дурова Марта впервые вышла на сцену. Это произошло под новый, 1996-й, год. Дрессировкой животного занимались отец и сын Семён и Вячеслав Стрельниковы.
Она была активным и талантливым слонёнком, но имела врождённые проблемы со зрением. В 1997 году прямо на Большой сцене театра под руководством академика Святослава Фёдорова Марте заменили хрусталик в левом глазу. Подобная операция проводилась в мире впервые и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Через месяц приступили к лечению правого глаза.
С Мартой фотографировались известные люди, например, Владимир Жириновский. Слониха выходила на манеж до 2011 года и в ночь на 2 февраля умерла.
«Причиной стала острая септицемия (заражение крови — ред.), вызванная ассоциацией условно патогенных организмов, которые перешли в свою патогенную форму из-за слабого иммунитета животного», — отметили в театре.
В Калининграде хотят поставить памятник слонихе Преголе. Марта — единственная дочь старожила зоопарка.