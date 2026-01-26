В Калининградской области продолжат устанавливать контейнеры и урны, сделанные заключёнными

ВКонтакте

В Калининградской области продолжат заказывать и устанавливать контейнеры и мусорные урны, которые изготавливают в учреждениях УФСИН. Власти считают такой формат работы удачным и планируют развивать его дальше. Об этом пишут в телеграм-канале минприроды региона в понедельник, 26 января.

Вопрос обсуждали на рабочей встрече с участием министра природных ресурсов и экологии региона Оксаны Астаховой, начальника областного УФСИН Дмитрия Пестова и гендиректора регионального оператора «ЕСОО» Виталия Руткаускаса. Стороны подвели итоги уже выполненных заказов и наметили планы на 2026 год.

«Уже имеющийся опыт сотрудничества продемонстрировал высокую эффективность: созданные учреждениями ФСИН специальные мусорные урны показали отличные результаты и получили положительные отзывы жителей региона», — уверяют в правительстве.

Производство продукции собираются продолжить. Контейнеры и урны по-прежнему будут закупать для нужд региона и устанавливать в муниципалитетах. В минприроды отмечают, что у такого подхода есть и практический, и социальный эффект: регион получает оборудование для сбора отходов, а осуждённые — рабочие навыки, которые могут пригодиться после освобождения.