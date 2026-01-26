Чёртова дюжина самых крупных камней: Калининградский янтарный комбинат представил самородки, добытые в 2025 году

ВКонтакте

Калининградский янтарный комбинат открывает выставку самородков, добытых в 2025 году. Увидеть уникальные экземпляры можно в музее предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе комбината в понедельник, 26 января.

Временную экспозицию назвали «Дар Земли - 2025». Самые крупные камни весом более килограмма выставляются предприятием впервые. Среди 13 экспонатов представлен и «Рекордсмен» — экземпляр весом 2 килограмма 374 грамма. Этот камень стал в прошлом году девятым по счёту и самым тяжёлым за последние четыре года. По оценкам специалистов, возраст янтарных самородков составляет от 35 до 45 млн лет. Экспозиция будет открыта с 26 января по 8 февраля.

«В прошлом году комбинат добыл 712 тонн янтаря, и на весь этот объём пришлось только 13 «великанов» общим весом около 18 килограммов. Все они сейчас представлены в нашем музее. Срок демонстрации самородков ограничен двумя неделями, так как сразу после выставки они отправятся на экспертизу в Государственное хранилище ценностей России», — рассказала начальник отдела промышленного туризма Янтарного комбината Тамара Масевич.