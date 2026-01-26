7 голов в первом матче года: «Балтика» уступила клубу из Узбекистана

ВКонтакте

«Балтика» первый тренировочный сбор в Турции завершила товарищеским матчем с клубом «Сурхан» из Узбекистана. Поединок завершился со счётом 4:3 в пользу южан. Об этом сообщили в пресс-службе калининградского клуба.

Игра проходила в необычном формате 4 тайма по 30 минут. Игроки «Сурхана» открыли счёт ударом со штрафного. Затем дважды отличился Брайан Хиль. Узбекские футболисты восстановили статус-кво. Айман Мурид реализовал пенальти и вывел балтийцев вперёд. Игроки из Термеза сравняли счёт на 86-й минуте, а на 101-й минуте вновь со штрафного забили победный мяч.