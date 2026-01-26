06:29

Таможня не оформляет добро: на литовской границе «планово» отказала электроника

Таможня не оформляет добро: на литовской границе «планово» отказала электроника - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В результате плановых отключений с 24 января на российско-литовской границе не работают информационные системы, необходимые для таможенного оформления грузов. Об этом сообщили в Отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

Вышли из строя:

  • система обработки таможенных деклараций (MDAS); 
  • интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS); 
  • национальная система контроля транзита (NTKS);
  • система представления товаров (PPMKS).

«Рекомендуем заинтересованным лицам учитывать указанную информацию и предупреждаем о затруднениях при пересечении границы через МАПП Чернышевское», — предупредили на калининградской таможне.

При этом на российской стороне все электронные системы работают без сбоев.

В преддверии Нового года польские пограничники тщательнее досматривали россиян, которые на праздники ехали в Калининградскую область.

