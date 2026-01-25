В МЧС предупредили жителей Калининградской области об ухудшении погодных условий

ВКонтакте

Утром в понедельник, 26 января, из-за осадков на дорогах Калининградской области прогнозируется неблагоприятная обстановка. Об этом пишут в телеграм-канале регионального управления МЧС.

«С 8:00 до 11:00 ожидаются осадки в виде замерзающего дождя, мокрого снега, образование гололёда. На дорогах гололедица, снежный накат. Будьте внимательны и осторожны!» — призывают спасатели.